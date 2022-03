Insultan a Fran Meric delante de su hijo de cinco años

Raúl Sandoval contó la experiencia que vivió durante un vuelo de Chicago a la ciudad de México en el que iba acompañado de su esposa, la conductora de televisión, Fran Meric y su hijo de cinco años.

El cantante relató que fue un vuelo de madrugada en el que Meric tuvo un episodio de estrés y desmayo. “Es una cosa que no sabemos muy bien por qué le ocurre, la desata el estrés y la verdad es fue un episodio difícil”, dijo Sandoval en un video que compartió en redes sociales.

El cantante dice que se dio cuenta de que Fran se desvanecía y de inmediato trato de ayudarla con ayuda de las azafatas, quienes auxiliaron con oxígeno y alcohol para mantener alerta a Meric.

“Mi niño venía dormido a un lado y cuando despertó se dio cuenta de que algo estaba mal. Las azafatas tuvieron una actitud espléndida, nos ayudaron en todo”.

El problema fue que al aterrizar y cuando estaban bajando los pasajeros, su hijo de cinco años alcanzó a escuchar a dos mujeres que se expresaron mal de Fran Meric y su incidente: “Vieja ridícula”, dijeron.

Al llegar a casa, el niño le contó a Fran Meric lo que había escuchado y le dijo que eso lo había dejado muy triste.

“Qué calidad de corazón y falta de empatía de estas personas que no respetan. Si no saben qué sucedió pues es mejor no decir nada”, dijo Sandoval en el video.