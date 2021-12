Ingrid Coronado vive otra vez el infierno del escándalo con Charly

Apenas tiene dos semanas que regresó a la televisión pero Ingrid Coronado ya vive otra vez la misma situación que puso en riesgo su salud hace tres años.

La conductora explica que en 2018 decidió alejarse de los reflectores porque “necesitaba sanar” física y emocionalmente, ya que las polémicas sobre su vida personal la agobiaban.

Me di cuenta de que si yo no me alejaba entonces me iba a enfermar, fue una situación complicada, difícil, yo me sentía muy mal todos los días”.