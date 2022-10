Ingrid Coronado se lleva sorpresita con testamento de Fer del Solar; sus hijos quedaron "desprotegidos"

Después de varias semanas desde la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado se llevó tremenda sorpresa al descubrir que en el testamento del presentador no hay indicaciones que favorezcan a sus hijos en común.

Al aparecer en 'Ventaneando', la presentadora fue honesta: "Lo que me da tristeza es que, a lo largo de 10 años, yo sí pude ver esta versión de él como persona, con respecto a mí, pero nunca me imaginé que dejara desprotegidos a mis hijos. Finalmente ésta no es la noticia que yo esperaba, yo hubiera querido otras cosas".

Y es que Ingrid Coronado aseguró que, evidentemente, "no esperaba que el testamento saliera de esa manera".

Explicó un poco sobre las propiedades y la cuenta bancaria a la que no tiene acceso ni ella ni sus hijos: "Sobre lo de la casa del Pedregal, lo del departamento en La Florida, hay como varias cosas que me imagino que vendió, que deben estar en la cuenta de banco, para que mis hijos se quedaran con la cuenta de banco tendría que haberlo especificado en el testamento, esto es importante que lo sepan, las cuentas de banco son para el beneficiario en la cuenta de banco. Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, solo sé que no son mis hijos y que no soy yo, porque por eso no me pudieron dar la información. Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera".

La locutora adelantó que podría ampararse en la ley para que se respete el derecho de sus hijos a ser beneficiarios del patrimonio de su papá. "Es una obligación que tenemos los padres, yo por mí no me metería en otro juicio, pero es algo que tenemos la obligación de hacer, por lo tanto, veremos lo que sucede en ese momento”.

También insistió que Ana Ferro, la viuda de Fernando, vive "de forma ilegal" en el departamento en Cuernavaca donde el argentino vivió sus últimos días de vida.

Habló de la propiedad: "Era de los dos, pero al faltar una de las personas del fideicomiso es para la otra persona. Él estuvo viviendo ahí estos últimos ocho años, y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento. Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba respetando que también estaba pasando por un proceso, y nosotros también […] hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado, mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que, a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada, evidentemente lo va a tener que regresar, pero ese es un trámite legal que no he iniciado".

Por otro lado, Pati Chapoy explicó que hay un departamento en la colonia Del Valle que será para los hijos de la pareja, pero el usufructo vitalicio es para los papás de Fernando, aunque solo vive su madre, la señora Rosalinda.

En 'Ventaneando' también explicaron que la albacea del testamento es Anna Ferro y que el documento fue firmado el 10 de marzo del 2020.

