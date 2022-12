¿Ingrid Coronado mintió en entrevista? Maryfer Centeno analiza su lenguaje corporal

La entrevista de Ingrid Coronado con Yordi Rosado no solo ha dado mucho de qué hablar por sus palabras y su versión, sino también por el lenguaje corporal de la presentadora que ya fue analizado por la grafóloga Maryfer Centeno.

A través de sus redes sociales, la experta se tomó el tiempo para ver la entrevista donde la conductora expresó con lujo de detalle todo lo que ha pasado en su vida.

"Uno de los gestos básicos es el de sorpresa porque no se puede inhibir, la vemos que hay tensión en la zona del rostro, lo cual corresponde al enojo que siente cuando habla de esta situación. Hay congruencia, las cejas se levantan a manera de sorpresa", dijo la grafóloga sobre Ingrid.

"Ella realmente está convencida de haber amado a Fernando del Solar. Ella realmente se siente muy lastimada", sentenció la experta.

Además, analizando el lenguaje corporal, pudo mencionar que Ingrid "realmente piensa que Fernando del Solar la traicionó, para ella, el traidor es Fernando del Solar, y está convencida de lo que está diciendo".

"Sus gestos dicen '¿cómo puede ser que no entiendan?'. Refleja la desesperación y el hartazgo que siente con la situación que vivió. Es una persona que ha sufrido tanto, en el sentido que el linchamiento mediático no se le olvida, justas o no".

Por si alguien no le creía a Ingrid, para Maryfer la situación es muy clara: ""No veo ni una sola contradicción, ahora, los recuerdos no son fiables. Yo sí creo que Ingrid Coronado ha sufrido muchísimo... Después de tanto tiempo, siendo algo que ya fue superado y de lo que hasta escribió un libro, difícilmente va a poder tener una carga emocional. Hay algo que se llama desensibilización, ¿qué es lo que provoca la desensibilización?, que cuando yo cuento algo que ya tengo tan digerido, pierde esa emoción al contarlo, yo creo que eso ya lo tiene digerido".

