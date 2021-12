Ingrid Coronado lleva al juzgado a Charly y ¡le gana batalla por violencia de género!

“Estoy padeciendo de violencia de género, lo cual no me parece justo”, escribió Ingrid Coronado al dar a conocer que las declaraciones de su ex esposo Charly López de que ella le fue infiel dos veces “constituyeron un acto de violencia mediática por razones de género”.

El pleito entre Charly López e Ingrid Coronado comenzó cuando el ex cantante de Garibaldi la acusó de haber puesto a su hijo Emiliano en su contra. Ella respondió que el único que podía explicar por qué no quiere ver a su papá es el propio Emiliano, quien hoy tiene 23 años.

La guerra de declaraciones aumentó de intensidad cuando Charly aseguró que Ingrid lo quería dejar en la calle al quitarle la casa que ambos compraron cuando estuvieron casados. “La mayor parte la pagué yo”, dice Charly.

Pero la razón por la que Coronado recurrió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue la versión de que ella lo engañó. Ingrid se apegó a la Ley Olimpia para solicitar “el otorgamiento de medidas de protección consistente en la eliminación del contenido digital por virtud del cual sufrí violencia mediática”.

Es decir, que se borré la entrevista en la que Charly López le dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante que él la había descubierto en dos ocasiones siendo infiel.

Pero además, Ingrid también pidió que Charly López deje de hablar de ella para discriminarla. “La única finalidad de esa información falsa –dijo Ingrid sobre las acusaciones de engaño –era difundir y reforzar estereotipos sexistas e incitar a la violencia en mi contra”.

A través de un comunicado, Ingrid asegura que un juez le concedió ambas mediadas por lo que en adelante, Charly López ya no podrá hablar de su “vida privada”.