Ingrid Coronado confiesa que irse de TV Azteca "ha sido una de las mejores decisiones" de su vida

Se convirtió en escritora de libros y locutora de radio, y además, tuvo un crecimiento personal tras dos años sabáticos de los que Ingrid Coronado no se arrepiente, pues haberse ido de Venga la alegría en TV Azteca fue una de las mejores decisiones en su vida.

Así se lo contó a Marco Antonio Regil en una entrevista para el podcast del presentador, a quien le contó que tras dejar el matutino, donde ella era la figura principal, se fue a descansar para comenzar una camino de búsqueda espiritual: "Me fui a un retiro en el Amazonas, me fui a otro retiro a la sierra de Puerto Vallarta, en un lugar donde no había luz, ni Wifi, ni nada, me fui a la India, dije: ‘Tengo que encontrarme a mí misma en algún lado'".

“Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, porque sí, en ese momento fue difícil, toda la gente me decía: ¿Qué estás haciendo si estás en un lugar privilegiado, ¿cómo lo vas a dejar? Y sí, era un lugar privilegiado y decidí irme a explorar otros lugares”, admitió.

Ahora está feliz por su nueva vida profesional: "Estoy haciendo radio, que no lo había hecho antes, y descubrí algo que me gusta, me apasiona, que disfruto, yo creo que en el programa de Ingrid y Tamara ahí me quedo hasta que cuelgue los tenis".



“Es completamente diferente, para empezar, los contenidos, yo llevo muchos años, explorando, leyendo tomando cursos, talleres, terapias, para estar bien, para ver la manera en que mis hijos estén bien y poder ser la mejor versión de mi misma y en el radio es mi mero mole, tengo especialistas todos los días, aprendo todos los días cosas nuevas”, comentó.

Ahora, dice que su familia es lo primordial: "Mis hijos son los más importante en mi vida, yo estoy dispuesta a cualquier cosa para que ellos estén bien. Estoy muy orgullosa, porque al final siempre los puse a ellos por delante y por eso cuidé cada uno de mis movimientos".