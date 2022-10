Ingrid Coronado: "El hombre que más he amado me traicionó y provocó más dolor del que podía imaginar"

Desde hace varios años, Ingrid Coronado ha entrado en un proceso de sanación emocional que la han llevado a cuestionarse su vida tanto profesional como personal.

El libro "MujerÓn" es una parte culminante de ese proceso ya que se trata de una especie de biografía reflexiva en la que expone cómo enfrentó situaciones tan complicadas como el odio que recibió cuando se separó de Fernando del Solar. Ingrid Coronado no menciona nombres en el libro pero sí narra situaciones específicas de su vida.

Cuenta por ejemplo, que en el momento más álgido de su vida, cuando decidió retirarse de la vida pública tras la separación con Fernando, comenzó a preguntarse cuestiones sobre su vida.

"¿Te sientes quemada o rejuvenecida? Sí el hombre que más has amado en tu vida te rompió el corazón, te traicionó y te provocó más dolor del que podías imaginar, y vive intentando lastimarte de todas las formas posibles", escribe Coronado en la introducción del libro.

Actualmente, Ingrid Coronado se siente, según expone en el libro, como un mujerÓN, lo cual, sin embargo, no ha sido un proceso fácil porque significó luchar consigo mismo en todos los aspectos, desde su imagen física hasta su labor como mamá y su carrera como artista.

"Y en el amor... ni se diga. Muchas veces he sentido que en mi vida amorosa he ido de Guatemala a Guatepeor: lejos de ir mejorando la calidad de mis relaciones románticas formales o la calidad de los hombres en mi vida, cada hombre que llegaba a tocar la puerta de mi corazón era peor que el anterior".

Coronado señala con honestidad que en el amor cometió errores constantes y repetitivos, lo que le generó un problema porque atraía hombres particularmente complicados.

"Desde hombres alcohólicos, dorgadictos, celosos y paranoicos hasta infieles que me pintaban el cuerno a diestra y siniestra, que cuando los alejaba de mi vida me acusaban de que la infiel era yo", cuenta Ingrid, quien efectivamente fue acusada por su ex esposo, Charly, de haberle sido infiel mientras estuvieron casado.

"MujerÓN" ha sido un éxito en ventas y tiene prólogo escrito por Gaby Vargas.

