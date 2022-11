¿Indirecta a Michelle? Danilo Carrera ya encontró una princesa: "Yo pensé que no existían"

De aquel inmenso amor que decía sentir por Michelle Renaud sólo queda el recuerdo. Ahora que la actriz grita a los cuatro vientos haber encontrado en Matías Novoa al hombre perfecto, Danilo Carrera nos dice que también se encuentra en una relación y que lo hace feliz ver de lejos la plenitud de la actriz, pues ni en redes sociales se siguen.

“Me encanta que haya conseguido una persona con la que comparta las mismas metas, le deseo mucho amor, a ella y a su familia. A su niño lo sigo queriendo mucho, el amor que tienes por alguien tan puro y tan noble nunca se acaba”, afirma el ecuatoriano durante la presentación del elenco de la telenovela El amor invencible, que protagoniza con Angelique Boyer bajo la producción de Juan Osorio.

A pesar de que el artista se llevaba de maravilla con el hijo que Michelle tuvo con su exesposo, Josué Alvarado, el rompimiento también afectó ese lazo afectivo: “Ya no existe una convivencia con Marcelo, no tenemos ninguna relación, pero lo he dicho siempre, si algún día hay un acercamiento, él va a tener todo mi amor, todo el apoyo de mí, como siempre”. Al preguntarle qué siente cuando en los medios se difunden imágenes del reciente amorío de Michelle con el galán de Cabo, Danilo asegura que no le da ni frío ni calor.

“Yo no siento nada, pero sí me alegra muchísimo que lo diga, que ella esté en ese momento, sólo le puedo desear lo mejor, ¿qué te digo? Yo no soy ni quién para opinar, ojalá le vaya increíble y que sea la mujer más feliz del mundo”.

“HACER PÚBLICA UNA RELACIÓN QUE DEBE SER PRIVADA TRAE MUCHOS PROBLEMAS”

Sobre el matrimonio y los pasos que se deben dar antes de afianzar una relación, Danilo dice: “Yo creo que hay que ir paso a paso, sí hay que conocerse, hacer un compromiso formal, pedirle la mano a la chava, darle el anillo, ponerle una fecha al matrimonio, mudarte con ella y después empezar una vida como pareja. Yo sí creo en eso y es lo que voy a hacer, ese será mi proceso de vida. Cuando encuentras una mujer que tiene los mismos valores que tú, pues todo fluye”.

Pero, ¿ya habrá encontrado esa mujer ideal de la que tanto habla?, así contesta: “Puede que sí la haya encontrado, pero no puedo contar nada. Yo dije que no quería dar detalles de mis relaciones, es algo que vas aprendiendo, porque hacer pública una relación que debe ser privada trae muchos problemas. Es que al final todo el mundo quiere opinar, quiere hablar, cuando las cosas se acaban es doloroso, por eso ahorita que mantenemos una relación no quiero pasar por lo mismo”. Después de Michelle Renaud, Danilo buscaba una princesa y parece que se le concedió el deseo. “Yo pensé que no existían, así que estoy contento porque la encontré. Estoy muy enamorado, y ella no tiene que ver con el medio”, es lo poco que revela de su nueva conquista.

En su momento, Renaud expresó que los motivos de su separación se debían a la falta de compromiso de Carrera por tener una familia. Sin embargo, un año y medio después, el actor siente que sus prioridades han cambiado y que tener hijos ya no le hace ruido.

“Ya pasó mucho tiempo, es hasta otra vida, ya hice una novela estando soltero, hay muchos viajes de por medio, experiencias nuevas, aprendizajes con compañeras nuevas, protagonistas nuevas, aprendí mucho con Ariadne Díaz, por ejemplo, en Vencer la ausencia. Se aprende tanto en seis meses, imagínate en un año. Estás parado en un lugar diferente en el que dices: ‘Aquí quiero tener otro tipo de experiencia’, entonces vas y te lanzas de cabeza, cumples con todos los pasos y es lo que estoy viviendo ahora”.

A su juicio, todo lo que ha vivido en este lapso de tiempo han transformado su ser. “Son experiencias que vamos sumando en la vida, antes yo no entendía que tenía que pasar por cierta situación para aprender. Yo no estoy hablando de una relación en específico, hablo de mi proceso de vida, aprendo cosas de ciertas personas para llegar al momento en el que estoy ahorita. Y la verdad es que yo viviría todo exactamente igual”.

