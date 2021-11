Imanol reaparece y recuerda que comenzó a quedarse calvo a los 14 años

Cómo olvidar a Imanol Landeta, una de las máximas figuras infantiles de Televisa de finales de los años 90 e inicios del milenio, quien al crecer abandonó la actuación y ahora se dedica al campo.

El hijo del actor Manuel Landeta estuvo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, a quien le contó cómo comenzó su historia con la calvicie.

Hay que recordar que el papá de Imanol le contó al mismo periodista que su hijo abandonó la actuación luego de la alopecia, pues su imagen no se asimilaba a la de los galanes típicos de las telenovelas.

Imanol Landeta. Foto: Instagram

Así que ahora Imanol dice esto sobre un posible retorno a la pantalla: "Muchas veces me has preguntado si quiero volver a los medios, no sé, la vida te lleva por muchos caminos, nunca hay que estar negados a las cosas y siempre abiertos a disfrutar la vida".

"Me quedé pelón a los 14 años. Jugaba hockey. Agarraba, me hacía así con las manos y me salían pelos. Me tardé a los 22 o 23 años ya se me veía, y teníamos que estar haciendo malabares para que pareciera que tenía una gran mata. ¿Contra la genética qué haces? Te aceptas".

"Mi papá me fastidia y me dice 'rasúrate'. Es lo que es, hay que quererse, y si no, tienes un problema", dijo sobre su autoaceptación.

Eso sí. Si hay alguna opción, a Imanol le gustaría recuperar su pelo: "Si resulta ser efectivo y hay clonación de cabello, que me clonen unos cuantos y así me pongo en la cabeza otra vez. Han hecho el trasplante, pero la clonación todavía no existe para la gente.

Imanol se dedicaba a la agricultura durante la pandemia, pero al parecer ya volvió a la Ciudad de México, donde tenía negocios relacionados con estacionamientos, pero que fueron duramente golpeados por las restricciones sanitarias.

