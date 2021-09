Imanol reaparece pero con problemas familiares: "Estoy perdiendo a mi hija en vida"

Imanol Landeta se había ido a vivir una vida de campo, pero ya confirmó que regresó a la Ciudad de México, aunque después de un año de separarse de María Julia, vive en angustia por no poder ver a su hija.

En entrevista con 'De primera mano', el que fue estrella infantil de la televisión mostró que se siente triste... "Hay momentos de la vida que uno no se espera. Yo no entendía qué era el amor de papás, es una locura, no lo puedo explicar, y sí, hace más de un año, la mamá de mi hija y yo decidimos separarnos, la relación no estaba funcionando y eso no estaba siendo conveniente ni para mí ni para mi hija".

"Hicimos un convenio de convivencia que se convirtió en una limitante a la convivencia, porque por más que yo buscara momentos adicionales, eso quedaba imposibilitado por ella", explicó.

"Ahora tiene un novio, en Sonora", contó Imanol, y dijo que ahora su ex no lo deja ver a su hija por "intereses suyos y se ha quedado de lado el interés superior, que es el de la nena".

"Estoy perdiendo a mi hija en vida", dijo conmovido Imanol Landeta. "Tengo 20 días de no verla. La nena y yo tenemos una vinculación preciosa, una manera de comunicarnos muy linda. Y es esa paternidad que me da mucho miedo perder".

Contó que María Julia "ha cerrado todos los canales de comunicación, pero cómo hablas de temas de formación a través de un correo electrónico, y terminé hablando con su abogada".

"Lo que me tiene nervioso es que ella me puso un aviso de cambio de residencia. Ya no va a vivir en la Ciudad de México, donde yo veo a la nena (...) No soy millonario para pagar boletos de avión constantemente, no hay manera de hacer que el tiempo se estire y tengo que trabajar. Soy un papá presente y quiero formar parte de los recuerdos de mi hija, pero me va imposibilitar todo".

"Ella para irse de buena manera necesita de una firma mía, al ponerme este aviso lo está llevando por la vía del litigio a la que el viernes pasado yo contesté. Me opongo rotundamente porque no estoy percibiendo una defensa a la identidad paterna", sostuvo Imanol.

En medio del pleito, Imanol ha compartido fotos de los buenos momentos con su ex, y ya hubo quienes lo cuestionaron por subir las imágenes cuando ella ya tiene un nuevo novio.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!