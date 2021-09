¡Imágenes únicas! Alexis Ayala, flechado, se llama Cinthia, tiene 28 y él 56

El amor no se cuestiona, sucede, seduce. Así es como Cinthia Aparicio y Alexis Ayala acaban de encontrarse, de sucederse, de seducirse. ¡Y son pareja! “Comenzamos a salir hace dos meses, aproximadamente, sin títulos, sin futurizar, sin promesas, sin expectativas… Pero hoy puedo decirte que somos novios, que somos pareja, estamos juntos y hay que sumarnos”, comenta el actor en exclusiva para TVyNovelas.

Cinthia, ¿qué te enamoro de él, además de que es guapo y es una estrellota? Justo eso le dije cuando se me acercó: “A mí no me importa que seas Alexis Ayala, ¿eh?”. A mí eso me vale, pero me enamoró que conmigo no es Alexis, conmigo es David; conmigo está la persona… Nos reímos como creo que nadie lo ha visto nunca, al menos, no el público… Se ha vuelto mi cómplice, mi equipo y lo admiro; para mí, la admiración es todo.

Me gusta que sea un fregón, porque me impulsa y me hace pensar “yo también quiero ser así, y que él también me admire”, comenta la actriz.

Ambos se conocieron en las grabaciones de Si nos dejan, telenovela que ya se transmitió con éxito en Estados Unidos, y que se espera que en México ocurra lo mismo... ALEXIS: Si nos dejan me vino a traer muchas cosas buenas: seguridad, tranquilidad de que puedo seguir en un foro, en un escenario, y hacer las cosas como son, como me gusta hacerlas; me empieza a dar una seguridad personal, y comienzo a trabajar conmigo, a tomar terapia, y ya al final de las grabaciones me da algo sensacional y maravilloso que se llama Cinthia, por lo que comenzamos a labrar un camino.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. Foto: Israel Hernández

¡Qué bonito, Alexis, darse la oportunidad de volver a enamorarse! Hay que darse la oportunidad de vivir; uno puede chocar 20 veces y no importa, mientras vuelvas a subirte al volante otra vez; lo que tienes qué hacer es manejar y darte la oportunidad de vivir, de ser honesto contigo, y dentro del vivir está el amor, y las personas no podemos estar solas. La gente podrá decir misa y hablar lo que quiera, pero mientras tú tengas un latido en el corazón, mientras tengas una esperanza de ser feliz y lo trabajes, es muy probable que puedas lograrlo. Tienes que darte el chance, lo desafortunado de nuestra carrera es que, de repente, la gente opina e inventa muchas cosas. Lo importante es cómo te sientas.

Al parecer, la admiración es mutua, y en esta nueva relación ambos están aprendiendo el uno del otro... A: Cinthia ya me cambió la manera de “castear”, porque le estoy aprendiendo y me voy a meter a un taller de actuación con ella. Siempre alguien tiene que sumarte.

