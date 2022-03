Iliana Fox, la estrella de 'El último rey'... ¡ofrece disculpas a doña Cuquita!

Ha pasado tantos días en el rancho donde se graba El último rey, el hijo del pueblo, que Iliana Fox ya se conoce a la perfección la locación escogida por Juan Osorio para la bioserie que relata la vida de Vicente Fernández. La actriz camina con elegancia por las caballerizas, tiene clase , y eso no lo puede ocultar aunque le dieran el personaje más humilde. Cuando le pedimos posar para nuestras fotos , dice que no le gustan, pero que hace su intento para no defraudarnos. En las manos tiene un rosario que prefiere guardar para que no se le pierda, y al cabo de unos minutos entra en confianza y refleja la humanidad de Cuquita en cada gesto que hace para inmortalizar nuestra entrevista.

¿Cómo asimilaste el desafío de interpretar a Cuquita?

Yo siempre lo tomé como un gran reto y como una bendición; juro que todos los días estoy dando las gracias por este proyecto tan maravilloso, que haya llegado a mí, que haya sido yo la elegida para interpretar a Cuquita, a quien verdaderamente quiero, la tengo en el alma, la apapacho, la consiento, la entiendo, y pues con un elenco increíble, una cabeza de equipo como lo es Juan Osorio, además de muy buenos directores y la impactante historia de uno de los íconos más importantes de México, de nuestro estupendo representante de la ranchera, entonces, imagínense.

¿Hiciste casting o te seleccionó directamente Juan Osorio?

Llegué por elección de Juan, desde el principio me habló. Yo supe de este proyecto en su etapa de preproducción, me llamó Juan, me lo propuso, me dio algunos capítulos para empezar a leer y me platicó bastante de lo que iba a suceder, de cómo era la idea. A diferencia de lo que muchos piensan, la serie no se hizo porque murió el señor Vicente Fernández, ya esto se tenía pensado desde hace meses, o sea, fue casualidad, la verdad. Y para mí fue un honor que me llamaran y que me entregaran este personaje tan maravilloso.

¿Cuál es la cualidad de Cuquita que estás resaltando en la serie?

Yo justamente buscaba en qué podía admirar a Cuca, y fueron muchas cosas, pero quería algo muy puntual, y eso es su incondicionalidad, es una mujer inquebrantable, y cuando se trata de las personas a las que ama, no hay quién la doblegue. Eso lo admiro muchísimo, porque de verdad no es fácil ser incondicional, la base es el amor absoluto. Otra cosa que quisimos destacar es la enorme fe que tiene esta mujer, esa fe que la ha mantenido de pie con tantas cosas que ha vivido.

Como madre que eres, ¿te has conmovido con estas escenas tan fuertes?

Claro, son escenas muy emotivas, no hay peor cosa que le hagan algo a tu hijo y que no sepas cómo está, cómo lo tienen, si está vivo, si te lo van a regresar entero o en partes. Yo no me imagino vivir esa incertidumbre, esa situación tan aberrante, es lo más doloroso que puede haber.

En cuanto al look, ¿te tuviste que cortar el cabello?

Sí, muchísimo. En un principio se pensó en una peluca, hicimos unas pruebas y yo me sentía incómoda, pensaba que al notarse se iba a perder la calidad, y decidí cortármelo, por lo que se puso feliz la producción. No niego que al principio sí sentí raro, no sabía cómo peinarme en mi vida cotidiana, pero ya poco a poco me fui acostumbrando y ahora me siento muy cómoda.

¿También has aportado ideas para crear el look?

Sí, esta cadena (la de la Virgen de Guadalupe) es mía, y tiene una historia muy importante para mí, por eso la usa Cuquita todo el tiempo. También me traje este rosario, se lo presté al personaje.

¿Cómo describes la química con Pablo Montero?

Pues no había trabajado con él, no lo conocía. Apenas lo conocí en el ensayo, y me he llevado muy bien con él, porque además está muy concentrado en su personaje y siento que lo vulnerabiliza de alguna manera, lo conoce muy bien y la historia la tiene muy arraigada. Yo le veo mucha emoción, muchas ganas de hacer las cosas, quiere que todo salga perfecto, canta precioso, está actuando superbién. Me encanta, creo que es el Vicente perfecto.

¿Te gustaría conocer a Cuquita en persona?

Por supuesto, me encantaría conocerla, abrazarla y decirle lo mucho que la entiendo. Quiero que ella sepa que para mí es un honor absoluto interpretarla, que estoy haciendo esto con todo el respeto del mundo, tratando de entender quién es ella como mujer, como persona. Le ofrezco una disculpa si me equivoco en alguna parte de la interpretación, pero está hecha con mucho amor.