Ignacio López Tarso. 97 años y le sigue ganando a la muerte con Macario

Ignacio López Tarso camina lento pero firme. A sus casi 98 años, conserva todas las aptitudes que lo convirtieron en uno de los actores más importantes del cine y el teatro en México. Toma el micrófono en el escenario del Teatro Ernesto Gómez Cruz y empieza: "Yo soy Macario... soy leñador y tengo 11 hijos, 11 hijos desarrapados y hambrientos los pobres".

Así fue la reaparición de Ignacio López Tarso en los escenarios teatrales para el montaje de la lectura dramatizada de "Macario", la obra que lo hizo pasar a la historia.

"Macario" es una novela original de B. Traven que se adaptó al cine con López Tarso interpretando al personaje principal, un leñador que un día se encuentro con la Muerte. La historia se centra en que Macario recibe de manos de La Muerte un guaje con agua que resulta que puede sanar a los desahuciados. Macario comete entonces el error de creerse superior a la naturaleza y cree que, con su poder, puede escapara la Muerte.

Ignacio López Tarso ha interpretado Macario desde hace dos décadas en teatro y luego en transmisiones por streaming en el que hizo una adaptación con ayuda de su hijo, Ignacio López Aranda.

Ayer, Ignacio López Tarso interpretó a Macario una vez más en el que Teatro Ernesto Gómez Cruz en donde habló sobre el paralelismo que siente con esta idea de la muerte.

"Yo no quiero saber nada de la muerte todavía; según yo me faltan muchos años", dijo López tarso momentos después de la función.

Dijo que desde hace muchos años, optó por seguir una vida saludable, alejado de los placeres que afectan y acortan la vida: nada de lácteos ni irritantes, mucho menos vicios como el alcohol.

"Dejé el coñac, dejé los puros, dejé el café exprés, dejé todo lo que más me gustaba y me dediqué a vivir, y he vivido hasta los 97 años".

Dice que está listo para llegar a los 100 años: "Y todavía me valgo por mí mismo... no cualquiera".

