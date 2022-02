Ignacio López Tarso vuelve al teatro a sus 97 años y envía este mensaje al público

Ignacio López Tarso, quien el pasado mes de enero alcanzó 97 años de vida rodeado de su familia, está listo para regresar a escena con público en vivo, lo cual lo tiene muy contento, pues para él no existe mayor satisfacción en la vida que estar frente a su público.

En entrevista con TVyNovelas, el primer actor nos confiesa cuál es su personaje favorito de todos los que ha encarnado. Además, nos revela qué le preguntaría a la muerte si se le apareciera como a Macario, célebre personaje que interpretó en el cine allá por 1960, y confiesa que con toda la experiencia que tiene en el medio, aún le falta un deseo por cumplir...

Si no hubiera sido actor, ¿qué le hubiera gustado ser?

Nada, yo nací para ser actor. Desde muy niño fui al teatro y me gustó, hice teatro en la escuela, cuando pude entré a la Escuela de Teatro de Bellas Artes y me hice actor; me ha gustado mucho mi trabajo, he tenido muy buena suerte, he hecho lo que he querido en teatro, cine y televisión, y lo que he querido siempre es hacer grandes personajes, escoger obras de grandes dramaturgos, grandes escritores, ese es mi mayor placer.

¿Ha pensado en escribir sus memorias en un libro?

Eso no me interesa, quiero seguir trabajando, seguir interpretando grandes personajes de la literatura universal. He interpretado textos que fueron escritos desde los griegos, 500 años antes de Cristo, luego los clásicos españoles y los modernos, los mexicanos a los que hay que recurrir para tener qué decir al público; el chiste es contar historias escritas por grandes autores.

De los personajes que ha interpretado, ¿cuál ha sido su favorito?

Muchos; en la televisión me gustan las novelas históricas que hice, La tormenta, Senda de gloria. Me gustó mucho Macario en el cine, me gustó hacer Cri-Cri y me gustó El gallo de oro y El hombre de papel. En el teatro, los griegos, Shakespeare, Molière, y luego la cantidad de grandes autores modernos. En el caso de Macario, por el sueño que tiene donde se le aparecen Dios, el diablo y la muerte, y con ninguno comparte su guajolote más que con la muerte.

¿Conserva algún objeto que haya utilizado durante la filmación de esta película?

Guardo el guaje con el que bebía agua Macario. Cuando iba a cortar la leña regresaba a su casa, llevaba la leña en la espalda y colgado un morral con un poquito de comida un poco de agua, y ésta la llevaba en el guaje, tiene como una cintura y ahí un mecate que iba colgado al cuello.

¿Dónde lo conserva?

Lo tengo en un lugar donde leo, tengo una mesa donde desayuno y atrás hay un baúl muy grande, muy bonito tallado en madera, y arriba tengo a Macario hecho calavera, vestido con su ropa blanca, pero tiene la cabeza de calavera y sus brazos y piernas de puro hueso, y junto está el guaje que usé para la película.

¿Cómo lo obtuvo?

Me lo regaló una persona una vez que me presenté en un lugar, me lo mandó al teatro de regalo; es una calaca de cartón pero muy bien hecha, es la figura completa de Macario.

Si se le apareciera Dios, como a Macario, ¿qué le diría?

No creo que se me aparezca, es una fantasía. Dios no se aparece así como así, existe,

tú crees en él, pero nadie lo ha visto. Vimos la imagen de alguien que vino hace dos mil años y que dijo que él era hijo de Dios, y eso le costó la vida, los romanos lo hicieron preso y lo crucificaron. Nunca nadie ha visto a Dios; si yo me encontrara a Dios le diría: “¿Qué andas haciendo acá tú solo?”.

¿Y si se la apareciera la muerte?

No quiero que se me aparezca la muerte; cuando se aparece la muerte te mueres, y ya mejor que no se me aparezca.

Está por regresar al teatro con público el próximo mes de marzo, ¿cómo se siente?

Estoy esperando esa fecha con mucho gusto, quiero volver lo más pronto posible al teatro con La máquina para volar, donde interpreto a Leonardo Da Vinci; era un hombre muy sabio del siglo XVI, fue el inventor de muchas cosas, como el tenedor, las servilletas, y él estaba empeñado en que el hombre tenía que volar, y se murió, no lo consiguió, pero siempre dijo que si no lo conseguía, alguien lo iba a conseguir pronto, y así fue, tres siglos después.

¿Le falta algún deseo por cumplir en su profesión?

Nunca me ha tocado una filmación en un lugar lejano, en un lugar misterioso o en un lugar muy hermoso. Macario lo filmé en los cerros cercanos a Taxco, en las lagunas de Zempoala, las grutas de Cacahuamilpa, pero mis otras películas, casi todas son en la calle o en la ciudad en un pueblo cercano.

¿Qué mensaje le envía a los lectores?

Vean mis películas, que me conozcan como actor; hay mucha gente que nunca me ha visto, que me vean en el cine, la televisión, hace mucho que no trabajo en ella, y muy de vez en cuando vuelven a pasar mis telenovelas, ojalá pasaran Senda de gloria, para que la gente me conociera y vea mi trabajo. Para los que me conocen, les mando un gran saludo, un gran abrazo, deseo que sigan viendo de vez en cuando algo de lo que yo he grabado en el cine o en la televisión, para que cuando sepan que estoy en el teatro vayan a verme; en el teatro soy mejor que en la televisión y en el cine, ya verán, les va a gustar.

