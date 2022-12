Ignacio López Tarso pide trabajo a sus 97 años: "Sé que puede haber muchos personajes"

La gran trayectoria del primer actor Ignacio López Tarso no ha sido lo suficiente para muchos productores, quienes prácticamente lo han olvidado, pues ya son varios años en los que el actor no ha tenido ningún proyecto en cine o televisión, sin embargo, sigue abierto a las posibilidades que puedan llegar como las que vienen para 2023 con la bioserie de Gloria Trevi y una partición especial en Como dice el dicho.

Feliz de tener una nueva oportunidad de la mano de la productora Genoveva Martínez, el primer actor la toma como un bálsamo, luego de un largo periodo fuera de cuadro, señalando que el no estar presente en pantalla, no es su responsabilidad.

“HAGO MI VIDA NORMAL, CAMINO, HABLO, HAGO TODO LO NECESARIO”

“No me llaman, yo no produzco, nunca he producido, ni cine ni televisión, producí teatro por primera vez ahora en la pandemia, que nadie se movía y yo no hacía nada, ya tenía medio año de no hacer nada y de estar en mi casa de vago, entonces me propuse y le dije a mi hijo Juan Ignacio: ‘busca’, y me llevó al teatro virtual y he grabado siete obras en un acto con mi hijo y así pasé la pandemia.

“Nadie me llamaba, yo busqué cómo hacerlo, busqué mi propio trabajo. No me llaman porque como saben que tengo noventa y siete años, han de decir: ‘este ya no se levanta de la cama’, y no, hago mi vida normal, camino, hablo, hago todo lo necesario, pero no lo saben, entonces creo que muchas veces no me llaman por eso, imaginan que a mi edad ya no puedo hacer nada”.

“NO ME DESANIMO, PUES SÉ QUE PUEDE HABER MUCHOS PERSONAJES PARA MÍ”

A pesar de la escasez de trabajo, el histrión no permite que su ánimo y amor por su trabajo decaigan de ninguna manera. “Sigo con el mismo entusiasmo y el mismo deseo de encontrar nuevos personajes y buenas historias, que es lo que necesita el actor en teatro, cine, televisión, donde sea, no me desanimo, pues sé que puede haber muchos personajes para mí”, nos dijo el gran López Tarso. Sobre la posibilidad de no solamente producir en teatro, sino llevar su experiencia a la televisión, el actor es tajante al mantenerse al margen de esta posibilidad.

“Es meterme en muchos líos que no quiero, conozco las dificultades que hay para producir televisión y cine, son muy complicados, si no tienes una difusora, como Televisa o alguna de estas nuevas empresas que están haciendo muy buena televisión, es imposible. Ellos pueden decir: ‘López Tarso quiere trabajar, pues denle para que produzca, que busque historias buenas’, yo lo haría, pero no ha habido esa proposición hasta este momento”, señaló.

“ME GUSTA MUCHO TRABAJAR CON JÓVENES, SENTIR SU IMPULSO DE APRENDER”

Feliz de ser inspiración para las nuevas generaciones, López Tarso recuerda con gran ánimo, los actores que ha visto nacer y volverse referentes de la industria: “No creo ser referente, pero me gusta y aprendo mucho, he hecho obras como El rey Lear, de Shakespeare, para la UNAM en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en la Universidad, donde estaba rodeado de puros actores jóvenes que todos han hecho carrera, ahí estaba muy joven Alejandro Camacho, Humberto Zurita, Blanca Guerra, Alejandro Tommasi, dos o tres más que no recuerdo, pero era un grupo de ocho o diez muchachos que eran muy jóvenes y ya eran conocidos, pero que en realidad empezaban una carrera importante, trabajé con ellos encantado, me gusta mucho trabajar con jóvenes, sentir el impulso de los jóvenes, de aprender y saber más, eso me gusta, compañeros en el teatro, cine y televisión”.

En paz con lo ofrecido a lo largo de su trayectoria, el actor se siente agradecido de poder seguir haciendo lo que más le gusta. “Yo me siento muy a gusto, tranquilo, no presumo de nada, pero estoy tranquilo anímicamente, sé que he hecho lo que debía haber hecho, soy una gente serena, tranquila, he aprendido el orden, la disciplina y sé aguantarme y callarme cuando debo, sé hablar cuando debo hablar, y sé gritar y mentar la mad… también, pero estoy feliz".

