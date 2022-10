IMÁGENES de Daniela Spanic tras el atentado contra su vida

La modelo y actriz Daniela Spanic, visiblemente afectada por el atentado que sufrió ayer en la Ciudad de México, se presentó en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, para presentar su denuncia.

La actriz, sin poder hablar por el impacto y caminando con dificultad, salió de la Fiscalía después de trámite de la denuncia para retirarse a su casa a bordo de un taxi y acompañada por sus abogados.

Su equipo legal narró que Daniela Spanic fue agredida en la calle, enfrente de los Juzgados Familiares que están ubicados Avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México.

"Sufrió un atentado, no sabemos quién lo hizo, pero acabamos de hacer la denuncia y obviamente nosotros vamos a aportar datos de prueba".

Daniela estuvo ayer en la Fiscalía para hacer la denuncia.

Daniela Sapnic fue revisada por un médico para dictaminar las lesiones que sufrió y uno de sus abogados señaló.

"No fue in simple golpe. Por el lugar donde fue golpeada y la agresividad, aunada al objeto con el que le pegaron, que todavía no se identifica, podemos decir que se atentó contra su vida".

Daniela Spanic acudió a la Fiscalía donde estuvo la mayor parte del día. Por la noche, su equipo legal explicó que los hechos, al ocurrir en la calle, pueden ser rastreados en videos.

Se retrió del lugar en taxi.

Estuvo acompañada por sus abogados.

Recibió asesoría legal y médica.

"Tenemos las cámaras del C5 (sistema de videovigilancia de la Ciudad de México), de domicilios particulares y negocios aledaños que nos pueden ayudar a esclarecer los hechos".

Respecto a la versión que difundió la hermana de Daniela, la también actriz Gabriela Spanic, en el sentido de que el agresor era un hombre que la acosaba incluso en su domicilio, los abogados señalaron que aún no hay información o indicios respecto a esa versión.

"En días posteriores estaremos informando con mayor detalle sobre lo que pasó; por ahora ya se generó la denuncia y tenemos que dejar que las autoridades hagan su trabajo, su rastreo para dar con esta persona".

