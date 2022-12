Huicho Domínguez, el personaje que le dio y le quitó todo a Carlos Bonavides

Carlos Bonavides se siente afortunado de terminar el año rodeado de su familia y con salud, siendo que ésta se vio mermada durante gran parte del año, lo cual le ha dejado como reflexión ser un hombre más precavido y desprendido de las cosas materiales.

En el mes de julio, el primer actor se encontraba en un delicado estado de salud, pues tuvo que ser internado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México a causa de una bacteria; afortunadamente, a los pocos días fue dado de alta. Hoy se encuentra sano y disfrutando de la época decembrina al lado de su familia.

“LOS CARROS DE 30 MILLONES SIRVEN PARA LO MISMO QUE UN CARRO BARATO”

A pesar de los problemas, Bonavides no pierde el ánimo, y en su encuentro con los medios de comunicación reveló que se asustó mucho y que llegó a creer que su vida corría peligro, pero gracias a los especialistas que lo atendieron, se recuperó satisfactoriamente. Actualmente el actor no solamente tiene la oportunidad de regresar a trabajar, sino de seguir guiando a su hijo y colega en la difícil carrera de la actuación: “Bendito sea Dios me encuentro muy bien y sano, aunque ahora con el problema de la próstata, y de seguro ya vendrán otras cosas, porque soy un modelo clásico que necesita muchas reparaciones”.

Carlos Bonavides estuvo enfermo en 2022

Después de haberse visto tan mermado físicamente, el actor sabe que la vida te da las enseñanzas suficientes para poder ganar todo o perderlo todo de un momento a otro: “Me he dado cuenta de que la salud es lo más importante, el dinero viene y va, los carros de 30 millones sirven para lo mismo que un carro barato, entonces, vanidad y vanidades no sirven para nada, sirve estar contento y en paz con uno mismo; las cosas materiales son eso nada más, lo importante es sentirse uno bien, contento y no hacerle mal a nadie. Lo que es la vida, me tocó interpretar un personaje millonario que lo tenía todo y me lo dio todo, y así como llegó, se fue”.

MIS NAVIDADES FUERON INOLVIDABLES EN EL MULTIFAMILIAR MIGUEL ALEMÁN”

Para el actor, compartir con su hijo la profesión es de vital importancia, sin dejar de lado la relación padre e hijo, pues uno debe transmitirles bases y tradiciones que poco a poco se han ido perdiendo con el tiempo. En esta ocasión, ambos se divirtieron como niños en la posada organizada por la producción de Como dice el dicho, en la que el actor veracruzano expresó: “Lo más padre es que fue una posada como debe ser: cantamos “los peregrinos”, prendimos las luces de bengala, rompimos la piñata… Fue una posada maravillosa, cantamos, bailamos, estamos muy contentos. Mis navidades fueron inolvidables en el multifamiliar Miguel Alemán con todos mis amigos, ya hace muchos años, pero eran padrísimas, de unión, amor, de muchas cosas preciosas, y todavía los compañeros del multi nos reunimos de vez en cuando; nunca olvidaré esas posadas... Nosotros en la casa por eso hacemos posada, arrullamos al niño, y lo hacemos para que mi hijo no pierda la intención real de la posada, y cuando sea grande y tenga a sus hijos les enseñe”.

Carlos Bonavides.

EL PERSONAJE QUE LLEVÓ AL ÉXITO A CARLOS BONAVIDES

El actor mexicano Carlos Bonavides alcanzó el éxito a nivel internacional al interpretar al querido y recordado personaje de Huicho Domínguez en la telenovela El premio mayor, al lado de Laura León, y fue este papel, en el que interpretaba a un excéntrico millonario con mucho humor, el que lo catapultó a la fama y le permitió obtener muchos lujos; desgraciadamente, también lo llevó a los excesos y adicciones.

En una entrevista al programa Hoy declaró: “Me iba yo vestido de Huicho Domínguez a Garibaldi a tomar de mesa en mesa. Gané muchísimo dinero, me compré una casa en Cancún, dos motos acuáticas, un pequeño yate. Todo me gasté…”.

El actor también ha declarado que llegó a caer en el mundo de las drogas por no soportar la fama: “Cuando me hice famoso como Huicho, me transformé. Sufrí mucho, pero afortunadamente encontré el amor y me di cuenta del amor que me había dado mi madre siempre”.

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor