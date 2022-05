¿Hugo Catalán nos mintió? Claudia Martín nos cuenta la VERDAD sobre su romance

Uno de los dos no está diciendo la verdad. O tiene una verdad diferente. Claudia Martín y Hugo Catalán son la pareja del momento en la televisión mexicana ya que además de ser novios, acaban de actuar juntos en la telenovela “Los ricos también lloran”

Pero hay algo en lo que no están de acuerdo: ¿quién enamoró a quien? ¿Fue Catalán el que conquistó a Claudia? ¿Fue Claudia la que dio el primer paso?

Hugo Catalán, con 40 años y con in largo historial de producciones en TV Azteca, Telemundo y algunas plataformas de streaming, asegura que Martín lo rechazaba.

“Desde que conocí a Claudia, me pareció una chica hermosa, espectacular, pero ella nunca me hizo caso. Incluso llegué a pensar que le caía mal”, declaró el galán la semana pasada en la revista TVyNovelas.

Ante su dicho, Claudia Martín tiene otra versión y la cuenta también en entrevista.

“Yo me ponía nerviosa cuando lo tenía enfrente, mucho. La verdad es que todo se acomoda cuando tiene que ser. No es verdad, esa es su versión, lo que pasa es que yo me ponía muy nerviosa”.

Catalán llegó a la vida de Claudia después de que ella atravesó por un divorcio con el productor Andrés Tovar.

En este punto, la pareja sí coincide al decir que el amor tuvo un efecto sanador en la actriz. “Llegó en un momento muy importante de mi vida”, acepta Claudia.

Pero las discrepancias vuelven a aparecer cuando se habla de quién fue el conquistador.

Catalán dice: “¿Quién dio el primer paso? En esta ocasión fue ella. Yo tenía esa idea de que le caía pesado y no me percaté de sus primeras señales. Cuando la conocí me gustó, por supuesto, y mucho, porque es una mujer guapísima, espectacular, pero en ese momento no me hizo nada de caso”.

Martín de nuevo asegura que la verdad es otra, por lo menos desde su perspectiva, ya que ella nunca lo rechazó y por el contrario, le gustaba estar con él.

“Lo que pasa es que, repito, me ponía muy nerviosa y a lo mejor daba esa impresión”.

Y si él pensaba que lo rechazaba y ella estaba tan nerviosa ¿cómo pudieron concretar el amor?

Claudia Martín lo recuerda claramente: “El amor surgió hasta después, cuando empezamos a platicar cada vez más pero gracias a la magia de las redes sociales”.