Hugo Catalán, el galán que sacó de la depresión a Claudia Martín: "Ella dio el primer paso"

El amor volvió a tocar las puertas de Claudia Martín de la forma más inesperada...

Luego de su polémico divorcio del productor Andrés Tovar, la actriz Claudia Martín se dio una nueva oportunidad con un actor de la telenovela Los ricos también lloran, que ella protagoniza. El afortunado se llama Hugo Catalán, tiene 40 años y viene de participar en una gran cantidad de producciones en TV Azteca, Telemundo y algunas plataformas de streaming.

Carlos, su personaje en la telenovela de mayor audiencia en México, le permitió no sólo explorar la popularidad que brindan los productos de la Fábrica de Sueños, sino que, además, representó el inicio del romance con la protagonista del melodrama, quien quedó flechada con su galanura y los detalles que él se inventó para enamorarla. En exclusiva, y por primera vez, el actor nos cuenta cómo fue que surgió el flechazo entre ambos y los planes que ahora trazan como pareja.

¿Ustedes se conocieron en la telenovela? Nos conocíamos de otro proyecto en el que coincidimos brevemente, pero sólo compartimos en la conferencia de prensa, no en escena. Eso sucedió hace algunos años, y nos volvimos a encontrar en el inicio de Los ricos también lloran.

¿Han tenido escenas juntos? No, pero es mejor, porque así cada quien va a lo suyo, cada quien hace su trabajo por su lado, y listo. Luego, el trabajo puede llegar a ser pesado e interferir en la relación.

Entonces, ¿cómo se dio el flechazo si cada uno grababa en locaciones diferentes? Ya nos conocíamos y no hizo falta que tuviéramos los mismos llamados. Aquí lo que hicimos fue empezar a platicar, comenzamos primero una relación de amistad. De ahí surgió el amor.

¿Quién flechó primero a quién? ¡Híjole, no sé! Creo que no coincidimos en esa respuesta; quizás ella te pueda decir algo diferente a lo que te conteste yo. Pienso que tenemos dos versiones. Desde que conocí a Claudia, me pareció una chica hermosa, espectacular, pero ella nunca me hizo caso. Incluso llegué a pensar que le caía mal.

¿Quién dio el primer paso? En esta ocasión fue ella. Yo tenía esa idea de que le caía pesado y no me percaté de sus primeras señales. Cuando la conocí me gustó, por supuesto, y mucho, porque es una mujer guapísima, espectacular, pero en ese momento no me hizo nada de caso.

Ahora que la conoces más a fondo, ¿qué es lo que te conquista de ella? Claudia es una persona maravillosa en muchos sentidos: es muy divertida, muy sencilla, para nada es una mujer que haya perdido el piso, en lo absoluto; todo lo contrario, es superaterrizada, centrada, con muchas ansias de seguir aprendiendo, esos intereses en común que tenemos, mismos que no tienen nada que ver con la actuación. Por ejemplo, a los dos nos gusta mucho la fotografía, el arte, la música, el café... Teníamos una especie de conexión, muchas cosas en común, más de las que pensábamos.

¿Temiste iniciar una relación con Claudia por venir ella de un divorcio reciente? No, porque en realidad yo estaba soltero, ella también. Nadie hizo nada malo, o sea, cada uno estaba en condiciones para iniciar una relación. Yo de alguna manera llevaba mucho tiempo solo, sabía lo que ella había vivido, pero lo hablamos; le pedí que si su intención era sólo salir conmigo y pasarla bien, que me dijera la verdad, ya que no era eso lo que yo andaba buscando. Además, las cosas se fueron dando con mucha calma, sin prisa. Había que ir viendo cómo evolucionaba la relación; yo estaba en una situación distinta a la de ella; quizá tienen que ver las experiencias de la edad, la madurez... Ambos nos quisimos dar la oportunidad de volver a amar, independientemente de las circunstancias.

¿Ya están listos para vivir juntos? Uno nunca está listo del todo para nada en la vida; las cosas ocurren en el tiempo que tienen que ocurrir. Nosotros pasamos mucho tiempo juntos porque nos apoyamos mutuamente en muchas cosas; ella me ayuda en mis audiciones, cosas de trabajo, y yo también la ayudo en lo mismo. Nos damos mucho cariño y eso es lo importante. Yo diría que casi casi vivimos juntos, aunque no dormimos bajo el mismo techo.

Luego de Los ricos también lloran, ¿qué proyectos te esperan? En menos de un mes empezaré a actuar en una serie. También terminaré una película que empezamos hace poquito. Estoy muy feliz con todo lo que me está ocurriendo.