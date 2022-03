Huele a romance entre Geraldine Bazán y Alejandro Nones

Un nuevo romance parece cuajar en el mundo del espectáculo: lo protagonizan Geraldine Bazán y Alejandro Nones, quienes comparten créditos en las grabaciones de la telenovela Corona de lágrimas 2, producción de José Alberto Castro que se estrenará este año. Asistido por su tarot, el vidente Farath Coronel afirma que la pareja comenzó una relación sentimental que estará plagada de altibajos.

“Las cartas dictan que Geraldine terminó una relación en la que no encontró la libertad que necesitaba y decidió cerrar ese ciclo. Veo que vive una nueva aventura, esta vez con alguien de su nueva telenovela: Alejandro Nones”, asegura el experto en astrología.

Lamentablemente, de concretarse no todo será miel sobre hojuelas para la pareja: “El ego, orgullo y quien puede más hará que la relación no funcione como debería; uno de los dos debe bajar la guardia, lo cual no ocurrirá fácilmente. Ambos son grandiosos en solitario, tienen proyectos en común, pero no afines e cómo hacerlos y lograrlos juntos.

Geraldine tiene ya amplia experiencia y camino recorrido que le puede resultar de fastidio o flojera, cosa que para Alejandro es apenas el comienzo de grandes éxitos”.

Con todo y que ambos se compenetrarán muy bien –“pasión no falta porque se entienden perfecto en la cama; son muy eróticos, entregados, pasionales y muy activos sexualmente”, asegura Farath–, la aventura podría terminar en turbulencia, pues se vislumbran engaños y traiciones: “Se ve una infidelidad por parte de él, ya que la autoestima y su poderío personal son más grandes que los de Geraldine”.

ELLA TIENE PROYECTOS DE MATERNIDAD A CORTO PLAZO

“Ella es tajante, no perdona, no disculpa y no deja pasar las cosas fácilmente. La maternidad es un signo muy fuerte que tiene en proyectos a corto plazo, y estas relaciones que está teniendo no son las correctas para eso”.