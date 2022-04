Huarachín y Huarachón vuelven a la Televisa en 'Las estrellas bailan en Hoy'

Si las temporadas anteriores de Las estrellas bailan en Hoy estuvieron de infarto, la tercera edición de este reality creado por Andrea Rodríguez no se quedará atrás, pues la productora del formato que se transmite dentro del programa matutino más visto de México asegura que cuenta con polémicas figuras que encenderán la pista del Foro 16 de Televisa San Ángel.

Nuevamente, actores, cantantes, conductores, influencers y comediantes conforman el elenco del show que ha conquistado a la audiencia en dos ocasiones, y que esta vez tendrá una variación en el panel de jueces, pues Lola Cortés renunció por otros compromisos, cediéndole el puesto a la maestra Ema Pulido, quien acompañará a Latin Lover y Andrea Legarreta.

Olivia Collins, Lis Vega, Raymix, Marie Claire Harp, Huarachín y Huarachón son algunos de los famosos confirmados para el show televisivo que comenzará el lunes 2 de mayo con una alfombra roja en la que estarán las 10 parejas que ha elegido minuciosamente la productora junto con su equipo creativo. “Queremos que haya variedad, que estén figuras que hace tiempo no vemos en televisión, y otras que generen controversia, porque, al final, eso es lo que le gusta a la gente que nos sintoniza cada mañana”, dice Andrea Rodríguez a TVyNovelas.

JOSÉ MANUEL FIGUEROA APOYA A SU NOVIA Por su parte, la venezolana Marie Claire Harp, conductora de Bandamax y novia de José Manuel Figueroa, celebra este paso en su carrera, ya que estará en televisión nacional con uno de los proyectos más atractivos para el espectador.

“Yo nunca había estado en un reality de baile, pero siento que lo puedo hacer muy bien. Cuando fui reina de belleza tomé algunas clases, pero no tan profesionales, entonces me toca aprender y echarle todas las ganas para estar a la altura de mis compañeros, eso sí, respetando siempre el criterio de los maestros y los jueces, porque son ellos quienes tienen experiencia”, manifiesta la conductora, a quien se le dificulta un poco el género de la quebradita, pero admite que el reggaetón y la salsa no le salen tan mal. La joven que se instaló en México hace apenas un año espera que su pareja de baile se convierta en su amigo, su cómplice, su hermano, y que esté dispuesto a trabajar en equipo.

“Debe tener mi misma visión, compromiso y poder de entrega”, recalca.

“Ya me tomaron las medidas para los vestuarios, grabé unas cápsulas y me dieron detalles de las coreografías; mis ensayos serían después de las 5 de la tarde y todavía no me dicen quién será el artista con el que bailaré. Eso me tiene ansiosa, porque podría ser algún galán de las telenovelas que se veían en Venezuela y que tanto nos han influido”, expresa la también modelo, que cuenta con todo el apoyo de su pareja, el hijo de Joan Sebastian. “Él está feliz por mí, me ha dado muchos consejos, me dice que me divierta mucho, que pase lo que pase estará ahí para aplaudirme; ha sido como un aliento para los momentos en los que me siento temerosa o nerviosa, la verdad es que hacemos un super team”.