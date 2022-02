"¡Hoy no tengo faja!": Francisca adelgazó y se quitó la faja posparto en Despierta América

Después de vivir la maternidad, Francisca Lachapel vivió en carne propia las dificultades para recuperar su figura, por lo que recurrió a una faja postparto para lucir perfecta en 'Despierta América'.

Pero la presentadora de Univision llegó con una buena noticia este viernes 4 de febrero. Ante sus compañeros de casita, Karla Martínez, Alan Tacher y Carlos Calderón, presumió que ya bajó 40 libras (unos 18 kilos), pero aún le faltan 20 libras (9 kilos) para llegar a la meta.

Con la simpatía que la caracteriza, Francisca dio vueltas y celebró ante todo el staff: “Les tengo que dar una gran noticia: ¡Hoy no tengo faja!“.

"Señores yo me siento demasiado feliz y muy orgullosa de mi. Tenía que decirles esto con emoción. ¡Hoy no tengo faja! Me dije a mi misma. Mi misma lo estás haciendo muy bien ¡Vamos por 20 libras más! Si se puede caramba", compartió en Instagram.

"¿No me ven más feliz, más liberada?", bromeó la presentadora. Sin embargo, contó que estos últimos 7 meses no han sido fáciles, pues ha tenido que controlar su dieta y ejercitarse con una rutina que se basa en la disciplina.

En redes sociales ha compartido sus rutinas y poco a poco hemos visto la transformación:

"La constancia es la clave para alcanzar el éxito. Me hace feliz ver el progreso de quienes confían en mi, de esas personas que son inspiración y ejemplo de que cuando se quiere se puede, como @francisca ¡Entrena conmigo que juntos podemos hacer grandes cosas!", escribió su entrenador.

