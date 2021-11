Hospitalizaron a Rossy Mendoza en el mismo lugar donde está Carmen Salinas

La ex vedette Rossy Mendoza fue hospitalizada, en el mismo lugar donde está Carmen Salinas, luego de sufrir una trombosis pulmonar desde hace una semana.

La hija de la querida Rossy Mendoza dio a conocer la desafortunada noticia en el programa De Primera Mano. "El miércoles pasado ya me iba yo a trabajar y me llama ella a las 6:30 de la habitación de arriba, me dice: ‘Silvanna, llévame al hospital, no me siento bien´. Yo ya sabía, dije ni modo".

"La traje yo a urgencias, le estuvieron haciendo estudios, vino su médico de cabecera y resulta que por ahí de las 7, 8 se manifestó que tenía un coágulo en una de las piernas y en uno de los pulmones", contó Silvanna Durán.

Los coágulos son producto del lupus que le detectaron a la vedette desde los 31 años. Sin embargo, por los cuidados, su hija asegura que Rossy ha podido vivir más de lo que decían los doctores.

"Gracias a Dios, con los cuidados extremos, lleva una sobrevida, porque tú sabes que con esa enfermedad vives máximo veinte años. En esta ocasión le vino una trombosis pulmonar. No sabíamos que tenía".

Contó que hace un mes, Rossy fue hospitalizada, pero aunque regresó a su casa, ella la veía mal. Fue entonces cuando se sentía tan mal, que pidió volver a ser hospitalizada.

"Está con el ánimo de salir adelante, está como siempre, con esa fuerza interior. Tiene un proyecto en puerta, una serie en Netflix. Está con ese ánimo. Yo estoy con el Jesús en la boca, voy y vengo de la oficina; los ánimos de los doctores están arriba".

"Ella ha demostrado mejoría, el coágulo no ha desaparecido. No sabemos si este fin de semana ya la den de alta o hasta la próxima".

