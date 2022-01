Horóscopos 2022: CÁNCER... ¿Qué te depara en salud, dinero y amor?

TIP: Prende incienso de copal en tu hogar o negocio para alejar las malas energías.

Los cancerianos saben dar y nutrir las relaciones, así como comprender los procesos emocionales; pueden compartir sentimientos y ser protectores, pero algo que deben aprender es a equilibrar su vida sentimental. Sus instintos maternales son fuertes y terminan dominado su entorno; aprenden rápidamente de los errores del pasado, tratan de no volver a tropezar con lo mismo y lo consiguen. Este año enfrentarás una prueba de fuego en el terreno emocional que definirá lo que pasará en los próximos tres años; deberás poner todo en una balanza antes de tomar una decisión de la que después puedas arrepentirte.

También romperás las reglas que fueron impuestas en tu vida durante mucho tiempo, así que lo mejor será que desde tu conciencia lo hagas. Ojo: recuerda tratar de no herir a los demás para no generar karma. Oportunidades en ámbitos de la política: convertirte en dirigente de algún grupo corporativo, tener liderazgo en alguna empresa y obtener grandes oportunidades y a la vez responsabilidades que te llevarán a ese éxito tan esperado; no deberás postergar las situaciones que exigirán movimiento constante y que no se podrán detener.

En el primer semestre del año las pruebas a superar serán con la familia, poner orden y retomar responsabilidades olvidadas. Deberás tener el valor para dar pasos firmes que te llevarán a alcanzar tus proyectos. Puede ser que tu mente te traicione y muestre situaciones que no son. Usarás tu percepción para no caminar sobre fango que no te dejará llegar a tu meta.

TRABAJO / DINERO

El primer semestre será como subirse a una rueda de la fortuna que no parará; habrá altas y bajas al por mayor. El consejo a seguir es que pongas mucha atención, especialmente con los temas de dinero; deberás ver con detalle dónde y cómo lo inviertes. Si tu deseo es un negocio, no te aloques hasta que veas que es algo bueno para ti y, sobre todo, redituable. Cuidado con las sociedades y acuerdos donde el dinero será una parte importante; más vale perder un mal negocio que un buen amigo. De julio a diciembre podrás hacer uso de todos tus recursos o ahorros para comprar alguna propiedad o algún bien material; sólo no descuides aquellas deudas para que no crezcan más. El trabajo será tu talón de Aquiles, así que mucho cuidado con cómo manejas tus relaciones con tus compañeros y jefes. No te metas donde no te llaman, y actúa con disciplina e integridad para que siempre puedas tener grandes éxitos. No es recomendable hacer o pedir grandes préstamos hasta estar seguro de pagarlos en su momento y tiempo. Deberás ser más claro en lo que quieres para que el universo pueda ponerte donde realmente perteneces.

AMOR / AMISTADES

Vivirás relaciones intensas entre enero y junio, y te llevarán a perder el control de tus sentimientos; deberás ubicarte para no perder lo más por lo menos. No será sano mezclarse en relaciones en las que te convertirás en el tercero; ese triángulo amoroso no te llevará a nada bueno. Lo mejor será esperar a que el universo ponga en tu camino a la persona correcta, y será como siempre la habías soñado, sólo deberás tener fe de que así será. En el tema de amistades, es recomendable aislarte un poco de todos; o sea, tomar tu respectiva distancia, que te servirá para evitar discordias y malos entendidos, ya que este año se romperán relaciones que ya no tienen futuro. Y así como se irán unos, regresarán otros, que por diferentes situaciones se habían alejado de tu vida y tú de la de ellos. La confianza en ti será fundamental para encontrar pareja. Recuerda, las personas perciben y sienten tu vibración; si estás vibrando negativamente, eso atraerás. Lo mejor será levantar el corazón y mente para que llegue la gente correcta.

SALUD / BIENESTAR

Te hará muy bien gritar lo que sientes y aquello que traes atorado desde hace tiempo; recuerda que lo que callas, el cuerpo lo grita y lo resiente. No esperes a que empiecen a surgir enfermedades que no tienes, y todo por quedarte callado. Los temas con los huesos y músculos darán lata este 2022; busca la forma de nutrirte sanamente y toma complementos que te ayuden a eso. También practica ejercicio. Recuerda siempre llevar la asesoría de los expertos en temas médicos y no autorrecetarte. Pon mucha atención en temas estéticos, ya que será algo que este año pondrás en tu lista de deseos; no es malo darse una manita de gato, pero lo más importante es estar con gente capacitada para ello. Levantar tu autoestima también será una de las tareas a seguir; no caigas en depresiones que son innecesarias.

NÚMEROS DE LA SUERTE: 2, 13, 26 y 44