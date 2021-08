Horacio Palencia: "Me encanta proponer algo distinto y no ser uno más del montón"

Un estilo diferente, pero sin perder la esencia del regional mexicano, es lo que presenta Horacio Palencia en su nuevo tema Una mujer como tú. El cantautor grabó este sencillo en su estudio de Mazatlán, Sinaloa, y lo define como una fusión de ritmos que le permite salir del característico sello que tienen sus compañeros.

Con casi un millón de reproducciones en YouTube, el video de esta composición ya se convierte en una de las favoritas del público y de su autor, quien asegura a TVyNovelas que durante la pandemia le llovieron más ideas que le permitieron escribir tantas historias que hasta un disco podría lanzar con todo lo que pasó por su mente en esos días de encierro.

¿Cómo has pasado estos meses? Esperando, como todos, esperando que pase el problema de la pandemia, que la gente esté bien de salud. Eso es lo más importante, y a la vez, feliz con el lanzamiento de mi nueva canción que se llama Una mujer como tú. Y es que, independientemente de la situación tan difícil que estamos pasando, seguimos nuestro rumbo, en nuestras relaciones de amor, de ruptura; la vida tiene que continuar, y esta canción habla precisamente de eso, es una letra muy clara, muy directa, muy cruda, pero a la vez, es de esas canciones en las que se agradece que nos hablen con la verdad.

Has hecho una fusión en esta nueva canción, ¿cómo calificas el género? Es bien curioso, porque yo soy del género regional mexicano, fue ahí donde me di a conocer, pero de repente le meto mi esencia y no suena tan regional, porque incluyo elementos como el piano; yo mismo grabé ese instrumento, y después de la segunda estrofa, ya entra toda la banda sinaloense. Por eso suena distinto, pero al final es música regional mexicana.

Tú has sido un defensor del regional mexicano… Y es un reto, porque al final, uno trabaja para el público, para la gente, pero sin perder la esencia. En mi caso, no me gusta perderla por darle gusto a lo que está pegando ahorita. Pero sí es un reto en el sentido de que es un sonido diferente, no es el clásico de estar gritando, o de estar tocando tambores por aquí y por allá, sino que es algo un poquito más elegante, más fino. Yo defiendo lo mío, lo que yo siento que me guste y lo que le pueda gustar a la gente. Me encanta proponer algo distinto y no ser uno más del montón.

¿Son estas letras de desamor y despecho una garantía de éxito? A mí me gusta escribir de todo un poco; tengo muchas canciones de amor que han funcionado, como Mi razón de ser, Sólo con verte, Háblame de ti, Amor a primera vista, que son temas que a la gente le gusta porque, obviamente, cuando inicias una relación de amor, lo que haces es dedicar una canción de amor, y cuando te peleas, pues ya viene la de despecho y dolor.

¿Compones inspirado en tus propias historias o en las de tus amigos? Tengo tantas canciones, que me inspiro en todo mundo. Incluso, cuando le escribo a un artista, me convierto en su psicólogo y le pregunto cómo fue su última relación, cómo lo trataron, cómo se sintió, y ahí le voy haciendo un traje a su medida, la clave para que una canción pegue es que la interpretación sea creíble, entonces, cuando un artista canta algo que le sucedió, va a ser más fácil llegarle al corazón a la gente.

Con la pandemia, ¿sientes que has escrito menos de lo normal? Yo creo que he compuesto más; cuando empezó la pandemia, lo que hice fue encerrarme, y eso ayudó mucho a aclarar mis ideas. Traté de controlar mis emociones, de no preocuparme tanto y concentrarme en hacer cosas productivas, evidentemente, cuidándome, cuidando a mi familia, pero enfocado en hacer mucha música, muchas canciones que pronto escucharán.

"No estaría mal lanzar un álbum que se llamara “Las canciones que escribí en pandemia” (risas). Es que sí, fueron muchos temas y los sigo componiendo con el tiempo que he tenido, aunque ahorita ya vamos un poco de salida porque hay mucha gente vacunada, y creo que vacunados todos, el riesgo va a ser menor, aunque en estos momentos está bien dura a situación.

