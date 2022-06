¡Hollywood la zarandeó! Adriana Fonseca cuenta la humillación que sufrió

“¿Qué le diría a la Adriana Fonseca de 17 años? Vendrán cosas maravillosas en tu carrera, y tendrás todo lo que una actriz pueda soñar: protagónicos, antagónicos... Ojalá puedas aprovechar esa fama para tocar corazones, cambiar mentalidades”, comenta la actriz, que este año cumple 25 de carrera.

Debutó en Pueblo chico, infierno grande, telenovela que también catapultó las carreras de Ana de la Reguera y Aracely Arámbula. Y si bien, como ella dice, fue suerte y fortuna (y talento, digo yo), sus primeros años de carrera (“novela tras novela; becada desde el CEA y luego con exclusividad”), un buen día decidió mudarse a Miami y rechazar una telenovela en Televisa.

“Lo que hizo que me quitaran mi exclusividad; no sabes, fue como si se me acabara el mundo, porque mis gastos no eran pocos. Me iba tan bien que ayudaba a otras personas y de repente fue quedarse sin nada. Fue catastrófico, pero, ¿sabes? No me arrepiento, porque me ayudó a crecer; aprendí a buscarme el trabajo y a generar ingresos”.

El año pasado, regresó a Televisa para trabajar con el productor Nicandro Díaz en la telenovela Mi fortuna es amarte.

“Desde 2006, cuando hice Bailando por un sueño, que no pisaba las instalaciones, y fue mágico, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Regresar a los foros, a los camerinos y encontrarme con tantos y tantos amigos fue mágico, especial”.

¿Con qué sueñas ahora? ¿Has cumplido todos tus sueños? "Sí y no; algunos sueños se han modificado, algunos ya no existen. ¿Sabes? Fui muy afortunada, en los inicios de mi carrera y tuve proyecto tras proyecto hasta que hice esa pausa de irme a Miami, por invitación de Televisa, al inicio; luego, cuando conocí a mi esposo, decidimos vivir en Los Ángeles e intentar entrar al mercado de Hollywood. Hoy sueño con interpretar personajes que dejen huella, que trasciendan, que toquen a las personas en su corazón, en su mente, que impacten de manera positiva, porque ahora estoy consciente del alcance que tenemos los actores, la capacidad de llegar a la gente y, como he trabajado mucho en mí, siento que es un deber crear personajes, así".

Es por ello que, desde hace dos años, Adriana Fonseca toma clases de escritura de guión y trabaja ya en su primer proyecto.

¿Qué quieres contarle al mundo? ¿De qué va tu historia? Es un político muy exitoso, que de niño fue abusado, y por eso él se convierte en abusador; hace unas cosas terribles y, al final, la vida le pasa factura con cosas muy fuertes. Creo que el dolor transforma a las personas y la vida siempre te pasa factura.

Recuerdo un video que subiste a redes hace algunos años; llorabas porque te habían maltratado en un casting. ¿Ese dolor te transformó? ¡Claro! Fue un cúmulo de cosas que me estaban pasando en Los Ángeles: la discriminación, la humillación; primero, en la escuela donde estudiaba actuación (porque allá todo es distinto a como se hacen las cosas en México; no sólo es el idioma, sino el acento, la ropa, el maquillaje, la manera de actuar) y había compañeras que me hacían bullying todo el tiempo (era el racismo que promovía Donald Trump antes de ser presidente), y luego, en ese casting me humillaron, me maltrataron ¡y exploté! Sí, fueron momentos en que quise tirar la toalla un rato; sentía que iba un poco a ciegas, sin rumbo. Pero, bueno, como te he dicho, ese dolor me transformó, me hizo madurar y entender que si ese camino no se abría era por algo. Hoy, a sus 43 años, Adriana Fonseca tiene más claro el panorama, lo que busca, lo que quiere y las herramientas que tiene para lograrlo. “Aprendí que aquí, en Los Ángeles, no eres nadie y es duro entenderlo y enfrentarlo. Eres lo que haces en el set, sólo eso. Hoy vemos a Eugenio Derbez triunfar, pero también le costó mucho trabajo. Es muy complicado Hollywood. Mucho”. “¿Qué le diría a mi yo de 17 años? Era muy ingenua. Le diría que vendrá una muy buena racha de trabajo, que abra los ojos y se dé cuenta del alcance que tiene una celebridad para tocar corazones y mentes. Eso le diría”.