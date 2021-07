Hoffman vs Hoffman: Dafne desenmascara a la familia y va contra sus tías YosStop y Ginny

Las hermanas Ginny Hoffman y YosStop enfrentan severos momentos en torno a procesos legales de abuso y pornografía infantil, respectivamente, pero su sobrina Dafne da su postura y sorprende al hablar.

Y es que primero, la prima de Alexa Parra, quien acusó a su padre Héctor 'N' de abusar de ella cuando era niña, tachó de incongruente a Ginny.

Resulta que en la familia Hoffman no es la primera vez que se habla de abuso. Dafne alzó la voz sobre el abuso que sufrió de parte de un tío materno, pero toda su familia le dio la espalda y callaron.

"Mi tía dice 'alcen la voz, ¿cómo es posible que esté sucediendo eso?', cuando yo misma fui esa persona que necesitó de ellos... Los primeros abusos (físicos) que yo recibo son por parte de mi propio padre", relató, además de confesar que otro tío abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad.

"Mi familia supo, mi papá supo, nunca nadie me defendió, y ellos fueron testigos visuales. Todos lo supieron y nunca nadie hizo nada por mí", declaró Dafne.

"Esos abusos son físicos y los golpes que él me daba de verdad eran exagerados y toda la familia fue testigo de eso porque no era algo que hiciera cuando estábamos solos", dijo Dafne, quien actualmente preside la asociación Vuela Libre Colibrí, que ayuda a mujeres violentadas.



A 'Ventaneando' reiteró: "Toda la familia es responsable de haber sido parte del pacto del silencio donde nadie brindó el apoyo a una niña que estaba pasando por momentos complicados y que el agresor era parte de esa familia. No les deseo el mal, pero no voy a apoyar cosas que no estoy de acuerdo".

Así que ahora que su otra tía, conocida como YosStop, está detenida tras ser denunciada por pornografía infantil, Dafne mandó su apoyo a Ainara, la joven demandante.

"Es muy sencilla mi opinión, si ella se equivocó va a tener que pagar las consecuencias. El ver todo esto que está sucediendo con la familia es una consecuencia de cómo actúan y piensan. Ainara, estoy aquí para escucharte, y brindarte apoyo, no estás sola", dijo en entrevista.

Por otro lado, Dafne comentó que su prima Alexa Parra "está pasando por un abuso, no sé si sea el abuso sexual del cual se le está acusando a Héctor, o si sea un abuso en donde está pasando por manipulación por parte de la persona más cercana a ella que es su madre".

