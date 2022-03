Historias del más allá: Chabelo murió 2 veces y Lucía Méndez ayudó a trascender a Magda

Estos famosos nos relatan sus escalofriantes experiencias paranormales; te dejarán... ¡helado de miedo!

Todos hemos escuchado historias de fantasmas o espíritus aparecidos que nos ponen los pelos de punta, e igualmente hay quienes las hemos enfrentado en carne propia. Entre los famosos hay también quienes han vivido experiencias paranormales que hoy nos comparten y te dejarán... ¡helado de miedo!

LUCÍA MÉNDEZ AYUDÓ A TRASCENDER A MAGDA RODRÍGUEZ

La actriz y cantante compartió esta experiencia con la productora del programa Hoy, fallecida en noviembre de 2020.

Lo hizo de la mano de la angelóloga Ariadna Tapia: “Creemos que Magda no se había dado cuenta de su muerte; Ariadna logró que ella tuviera una mayor elevación. Fue algo muy fuerte, pero pudimos ayudarla. El primero en advertir la presencia de Magda fue mi perro: comenzó a ladrar en mi recámara. Nos petrificamos, ¡se nos puso chinito el cuerpo! Ariadna me empezó a decir: ‘¡Parece que no quiere avanzar!’, y yo le hablaba a Magda hasta que logramos que ella entrara en esa ráfaga de luz; estaba terca. Al finalizar la experiencia, todo regresó a la normalidad”.

CHABELO MURIÓ 2 VECES

El Amigo de todos los niños ha muerto en dos ocasiones: la primera, hace 57 años en Guadalajara, luego de comer una almendra en mal estado; se intoxicó, llegó al hospital, murió y lo revivieron. La segunda, en su natal León, después de aplicársele doble dosis de suero antitetánico en menos de dos años.

Las dos veces, el actor recuerda: “Vi un aro de luz, como el de la película El aro (1998). Cuando salió y vi el póster ¡sentí pavor! En aquel momento luché hasta que mis fuerzas me lo permitieron. Prefiero no hablar más del tema”.

MIJARES ENFRENTÓ EL MISTERIO DE PEDRO INFANTE

El cantante no olvida cuando grabó el disco Querido amigo, en el que unió su voz a la del Ídolo de Guamúchil, y éste se hizo presente: “El velador, la gente del estudio, veían sombras y escuchaban ruidos que formaban parte del misterio de hacer este trabajo.

Al fondo del lugar donde grabé estaban la consola y un cuadro de Pedro que tenía años colgado ahí, era intocable. Una mañana llegaron los empleados y vieron con asombro que el cuadro estaba recargado en el muro, en el suelo, descolgado, y nunca supimos quién lo hizo. Además, en los audífonos se escuchaba una estación de radio extraña. Fue una experiencia especial. Los técnicos del lugar refieren que hay que pedirle permiso a Pedrito para que las grabaciones se realicen sin problema”.