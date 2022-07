"Hipócrita" vs. "miserable": El terrible pleito entre Laura Bozzo e Ivonne Montero a gritos

A pocos días de la gran final, y con Ivonne Montero como favorita para ganar en 'La casa de los famosos', Laura Bozzo explotó en su contra pese a decir que ella es defensora de las mujeres.

Mientras Ivonne Montero hacía el detalle para su hija Antonella, que después sus compañeros se burlaron y destruyeron, Laura Bozzo se molestó y comenzó a reclamar que la actriz se creía la dueña de la mesa y la casa entera.

Ivonne dijo a la cámara que ella no quería pelear, y Laura comenzó a rayar los espejos con esmalte de uñas burlándose que ella también era dueña de la casa. Así que la voz de 'La jefa' le pidió a la peruana que limpiara los espejos, pero Laura refutó: "Por favor jefa que limpien la mesa de los frijoles, porque la casa es de todos".

Ya enojada, Laura comenzó a reclamar a Salvador Zerboni y dijo que le estaba faltando al respeto. Lo llamó "socio de Ivonne" y de ser "reyes de la manipulación y la lloronería".

"Yo no soy víctima ni nunca usé a mi hija para ganar dinero", gritaba Laura mientras Ivonne se reía. Y estalló el pleito. Ivonne Montero le dijo a Laura "Deberías estar en mi lugar, pero eres tan miserable de corazón, no puedes ni siquiera tener empatía, qué triste, qué decepción haberte conocido en este reality... Qué horror, que me conoce bien de la persona que soy, quiero enterarme. Nada va a empañar mi felicidad".

Mientras, Laura le gritaba: "Yo sé muy bien cuál es tu lugar, claro, tú puedes estar en la cama de todo mundo para saber cuál es tu lugar. Ve a hacerte la víctima a otro lado, tremenda pu... ".

"Yo si gano acá no va a ser por víctima ni por llorona ni por estar haciéndome la ... ni por el azar. Si yo gano será por la gente. Y esta hipócrita manipuladora que usa a su hija para dar lástima me repugna... Por favor, ¡hipócrita!", decía Laura.

Ivonne le respondió: "Tu pobreza de alma, de miseria que tienes. Yo lo gano por ella, y mi Dios todopoderoso me protege, y por eso te gané, para que veas qué buena estratega soy, patética".

Pero Laura explotó aún más: "Yo no he ganado un dólar por exponer a mis hijas, prefiero lavar platos antes de usar a mi hija como escudo, ganarás el día que el público lo decida. Yo he ganado trabajando con mi cerebro, no con mi culo".

La situación se descontroló y ambos bandos comenzaron a tirar las cosas a la basura y al piso. mira: