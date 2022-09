Hijos de Alfredo Adame a terapia y sin posibilidad de reconciliación con el actor

El distanciamiento de Alfredo Adame con sus hijos: Alejandro, Sebastián y Diego, es algo que le sigue doliendo a Mary Paz Banquells, pues como madre sólo quiere que reine la armonía entre los muchachos y quien fuera su esposo. Y aunque la actriz sea una de las más interesadas en una reconciliación, admite que los problemas de conducta del actor se interponen en lo que sería un encuentro marcado por el perdón.

Hablamos con la exesposa de Adame, y nos dice que la terapia los ha salvado, y que hace peripecias para sostener sus finanzas luego de salir con una mano adelante y otra detrás de la casa que compartía con el escandaloso actor.

Ahora que Alfredo Adame ha tratado de rehacer su vida con otras mujeres, ¿qué le deseas? Ojalá sea feliz y que encuentre la estabilidad que no ha encontrado en 64 años.

¿Piensas que pronto pueda encontrar la estabilidad? Yo no puedo opinar, no tengo ni idea, y de verás que sólo le deseo felicidad. Espero que el amor lo haga quitarse la piedra que trae cargando de rencores, porque desde los seis años tiene mucho rencor; yo le decía que parecía el Pípila, porque tiene encima una especie de piedra, así que ojalá llegue la mujer con la que pueda recapacitar y ver que la vida no se puede seguir con el pasado cargando. Ojalá que el amor lo haga entrar en razón y que se estabilice.

¿Tú nunca buscaste la manera de ayudarlo cuando comenzó a presentar esas turbulencias mentales? Lo que pasa es que cuando tienes algún problema, si tú no lo reconoces, ni Dios te puede ayudar. Tú tienes que aceptarlo y requerir de un profesional, si no lo haces, nadie lo puede hacer.

¿Cómo haces para cuidar a tus hijos y que no lleguen a los extremos de su padre? Con todo mi amor, con todo mi cariño, con todo el apoyo. Ellos han tomado terapias, porque hay que reconocer cuando se tienen problemas, y todo lo que vivimos a partir de la separación ha sido muy fuerte, entonces hemos tomado terapia, eso nos ha dado paz, y cuando encontramos eso, no hay quién nos la quite.

¿Esa paz también te ha traído un pretendiente? Estamos en eso, pero por supuesto que los hay.

¿Cómo has hecho para resurgir económicamente después del divorcio? Le tienes que luchar por todos lados, he estado en bienes y raíces, vendo mis pasteles, tengo mi pensión de perros, y ahora con algunos proyectos de teatro.

¿No te quedó absolutamente nada tangible del matrimonio? No me quedó nada, me salí con lo que traía puesto y ya. Gracias a Dios y a mi familia, mis hijos y yo hemos podido salir adelante.

¿Todavía ves lejano un reencuentro entre tus hijos y Alfredo? Él no los ha buscado, no ha tenido la intención de reconciliarse. Lo que mis hijos quieren es que si él, de corazón, quiere ese encuentro, sabe dónde encontrarlos y tienen que hablar.

¿Te duele como madre ver eso? ¡Mucho! Porque finalmente es su padre, y eso es algo que no se puede quitar. Pero bueno, esto es algo que mis hijos no han provocado y a ellos también les duele lo que está ocurriendo.

¿Jamás tuviste un problema así con tu padre? Nunca. Con mi padre siempre tuve una relación de mucho amor y apoyo. Yo no cambio al padre que tuve por nada del mundo.

