Hijo de manager revela supuestas adicciones de Luis Miguel y la obsesión de Pepe Aguilar por El Potrillo

Ralp Hauser era una especie de rey Midas en Estados Unidos, enfocado a que artistas mexicanos probaran suerte en ese país para poder hacer grandes negocios. El empresario abrió de par en par las puertas de la industria musical estadounidense para enaltecer la cultura del regional mexicano. Artistas como Juan Gabriel, Vicente Fernández y Joan Sebastian ocuparon sus marquesinas, y llegó a hacer tratos de caballeros con ellos. A su muerte, su hijo Ralp siguió en la industria, pero hoy está dispuesto a revelar los más oscuros secretos con los que lidió su papá. En exclusiva ,y por primera vez, Ralph Hauser Jr. da detalles completos a un medio mexicano de todo lo que contará en el libro que pretende escribir.

¿Quién es Ralph Hauser Jr.? Soy hijo de Ralph Hauser, mi papá era ese empresario que tenía en exclusiva un sinfín de artistas presentándose en Estados Unidos. Siempre estuve acostumbrado a ir de la escuela a las giras, era inseparable de mi papá, él me decía Ralphy; mi familia es algo así como una dinastía de empresarios, pero me da un poco de pena decir eso. Mi papá fue un gran empresario, trabajó durísimo para construir todo lo que tuvo.

¿Qué consejos o recomendaciones te daba tu papá? Hablábamos de todo, obviamente me decía cosas importantes, como quién nunca sería famoso; alguna vez me dijo que iban a atentar contra el hijo de Vicente Fernández.

¿Por qué? Por varias cosas, un día mi papá colgó el teléfono muy enojado y gritó “¡lo van a matar!”.

¿Contigo cómo es Gerardo Fernández? Gerardo nunca se imaginó que internet se fuera a convertir en lo que es hoy y que lo iban a exponer, o que en las redes sociales también iban a hablar de él. Gerardo se llevaba bien conmigo, pero era falso; aunque me trataba muy bien, por otro lado me perjudicó.

¿Te hizo algo malo? No directamente, pero ayudó a mi mamá a que me dejara sin nada, ella quiso quedarse con toda la empresa.

Hay una leyenda urbana que dice que tenía desencuentros con su hermano Alejandro… Yo estuve ahí ese día que Alejandro le dijo: “basta” y le gritó, yo estaba en otro cuarto, y mi papá me dijo en ese momento que Gerardo le daba poco dinero del que en realidad entraba a los palenques en México, y las matemáticas no salían; de hecho, a Gerardo no le gustaba mucho que Alejandro trabajara con Hauser, porque él dejaba de ser el intermediario.

¿Escuchaste algo específico que le dijera Alejandro a Gerardo? Él le dijo: “Chin… tu mad…, me estás robando, vete, largo”… Él estaba muy enojado, y tenía razón.

¿Gerardo tuvo alguna diferencia con tu papá? Con él no, porque mi papá lo detuvo, nunca le soltaba nada de papeles o cuentas; mi papá le decía en su cara que le iba a acabar haciendo un desm…

Nadie en su sano juicio pelearía con los Fernández, ¿por qué tú sí? Yo no tengo miedo, yo soy testigo de todo lo que te estoy diciendo, y de todo tengo pruebas.

“Luis Miguel vendía muchos discos, pero la gente no quería pagar para verlo”

¿Te has encargado de llevar más estrellas a EU? No, ahora ya no hay; por ejemplo, Belinda o Chiquis no son grandes estrellas, ellas son populares pero no superfamosas; en redes les va muy bien, pero la gente difícilmente compra un boleto para verlas, son un poco como lo que pasa con Luis Miguel.

¿Qué pasa con Luis Miguel? Mi papá decía que él vendía muchos discos, pero la gente no quería pagar para verlo, él no era negocio para los empresarios. Y al final, ni es mexicano, no puede cantar bien con el mariachi, y eso es lo que gusta en Estados Unidos, además de que ingería sustancias.

Luis Miguel está soltero

¿Se volvía algo incontrolable? En Hauser no permitíamos eso, éramos muy estrictos con esas cosas, pero él tenía sustancias en las toallas blancas en su mesita.

¿Cómo en las toallas? Sí, como las toallas eran blancas, él sudaba, se secaba con ellas y así ingería, pero nadie lo sabía.

¿Con quién más trabajó tu padre? Con Maná, y antes de morir, sé que estaba hablando con Paulina Rubio. También trabajó con los Aguilar, Pepe fue el único cantante de regional al que le tuvo que decir que pararían de trabajar.

¿Porque no funcionaba? No, mi papá decía que no era muy agraciado, que no le gustaba ni a hombres ni a mujeres; a veces era cansado hasta ir a comer con él porque estaba obsesionado con Alejandro Fernández y todo quería poner en su show como él, era raro… En fin, eso quiero contar en mi libro, que si todo sale bien, puede acabar en una serie o documental.

Sigue el chisme:

Angelique Boyer se sinceró sobre su hijastro, el hijo de Sebastián

Qué pasó con Cositas y por qué terminó su programa en Canal 5

Cuántos idiomas hablaba realmente María Félix