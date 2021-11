Hijo de Oscar Cadena revela que le impidieron ver a su papá en su lecho de muerte

A un un mes del fallecimiento del periodista Óscar Cadena, nos enteramos de que sólo dos de sus hijos pudieron despedirse de él. En entrevista con TVyNovelas, Judson Cadena Ridings (Joko), hijo del primer matrimonio del conductor de Cámara infraganti, nos revela que no pudo despedirse físicamente de su papá antes de que muriera porque así lo decidieron la última esposa de su papá (Gaby) y María José, hermana de Judson, con quienes no tiene comunicación.

Joko nos cuenta que hace cuatro años su papá supo de la existencia de su séptimo hijo. Con respecto al tema de la herencia, Joko nos dice que su papá le dejó lo más valioso que podría recibir… su sangre y el legado de sus enseñanzas.

¿Cómo te sientes a casi un mes del fallecimiento de tu padre? Todavía me cuesta trabajo digerirlo. Aunque físicamente vivíamos en la misma ciudad (Cancún), desde la pandemia sólo estábamos en contacto por llamadas. Con respecto a la enfermedad de mi papá, todo fue muy hermético por parte de su esposa y María José. Inclusive, cuando mi papá estaba todavía en el hospital, perdimos contacto con ellas, marcaron su distancia con nosotros, lo cual yo respeté por amor a mi papá.

¿A quiénes te refieres con “nosotros”? Me refiero a mis hermanos y a mí. Somos tres hermanos del primer matrimonio de mi papá: Óscar Lowell, Bárbara y yo; tengo otra hermana, Susana Cadena, del segundo matrimonio de mi papá. María José y Santiago son mis hermanos de su matrimonio con Gabriela. Santi, mi hermano menor, y con quien tengo una relación maravillosa, fue quien amablemente me estuvo informando acerca de la salud de mi papá. Hace cuatro o cinco años nos enteramos de la existencia de otro hijo de mi papá, Jorge Garza; no tiene el apellido Cadena, pero tiene el sello Cadena, y no entramos en muchos detalles.

¿Por qué Gaby y María José tomaron la decisión de no informarle al resto de la familia? No te sabría decir. Tendrán sus razones. Me dolió mucho, porque me hubiera encantado estar más cerca de mi papá, despedirme de una manera diferente. Yo me despedí a mi manera, estuve en la Ciudad de México grabando un entrenamiento de coaching en desarrollo humano, y tuve la oportunidad de despedirme de mi papá a la distancia, por medio de una muy hermosa meditación, y volví directamente al velorio.

¿Qué pasó en el velorio? Fue muy emotivo, porque llegamos y vi a grandes amigos de mi papá; tuve oportunidad de acercarme al féretro, lo vi acostadito, con sus tirantes, sus manitas, y se veía como dormidito, es algo muy impactante.

¿De qué murió tu padre? Él entró al hospital por peritonitis, después le dio neumonía, empezó a tener un deterioro en algunos órganos y problemas con riñón, y luego su higadito. María José nos dijo en entrevista que darán a conocer cuál fue la última voluntad de tu padre… Pues ojalá que algún día nos haga saber a qué se refiere, porque no tengo idea de cuál fue la última voluntad de mi papá.

¿Sabes si dejó un testamento? Desconozco si hay testamento, no estoy pensando en ese tipo de cuestiones; creo que la mayor herencia que me dio mi padre fue la vida y el gusto por las cámaras y por entrevistar personas, ese es mi legado.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!