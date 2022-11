Hijo de Juan Gabriel da la espalda a su mamá y trata como empleados a sus hermanos

Iván Aguilera es el heredero de todo el legado tangible e intangible del gran Divo de Juárez; antes de la muerte de su padre adoptivo, Iván ya era su brazo derecho, cerraba fechas, negociaba precios y se encargaba, junto a su equipo de profesionales, de pagar algunas cuentas, contratar a músicos y pagar los sueldos de los empleados, así como dar seguimiento a los pedimentos de su padre.

Desde el 28 de agosto de 2016, fecha en que murió Juan Gabriel, las decisiones que ha tomado Iván han sido cuestionadas por los fans y por algunos integrantes de su familia, además de que el heredero siempre se ha mostrado frío y centrado. Antes del primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel todo se volvió caótico, pues resultaron más hijos del artista, Luis Alberto Aguilera y Joao Gabriel, los cuales, a pesar de ser hijos de sangre, no fueron reconocidos por el Divo de Juárez.

“Poco a poco los dejó sin nada”

Iván es hijo consanguíneo de Laura Salas y hermano de Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel, ellos forman una familia nuclear junto con el hermano de Laura, el productor Jesús Salas, quien por largo tiempo también fungió como mánager del cantante. Aunque Alberto Aguilera Jr. es el primogénito del cantante, fue el primero en sentir la mano dura de Iván, quien lo sacó de la casa que habitaba con la firme convicción de recuperar las propiedades de su padre. Por otro lado, Luis Alberto Aguilera y Joao Gabriel, aunque no eran conocidos por la opinión pública, sí lo eran por Juan Gabriel, y ambos recibían un pago a modo de mesada para cubrir sus gastos, pues cada uno tenía una propiedad regalada por el artista; sin embargo, a la muerte del Divo, Iván canceló cualquier tipo de pago y evitó que surgieran juicios para dividir la masa hereditaria, que sólo sería supervisada por él. A pesar de eso, muchos demandaron, pero fueron juicios que se perdieron por parte de quien quisiera desafiar a Iván, y poco a poco, aliado al hombre de más confianza de Juan Gabriel, el abogado Guillermo Pous, fueron desanudando cada problema legal o de propiedad que el Divo tenía.

Juan Gabriel revive en 2022... con nuevo sencillo y próxima obra de teatro

“No quiere a nadie cerca ni que lo cuestionen”

El tiempo pasó, y hoy, a seis años de la muerte de Juan Gabriel, el panorama es completamente distinto: el abogado de Juan Gabriel pavimentó hasta el último camino, e Iván ahora tiene la manera de seguir con un imperio que le fue heredado.

TVyNovelas consultó fuentes que explican cuál ha sido el desempeño de Iván como heredero y, según nos explican, se ha vuelto más desconfiado y sólo quiere hablar de negocios con su esposa, Simona, dejando a un lado a su familia.

¿Cómo ha estado la familia de Juan Gabriel? Sobreviviendo, Iván ha sido duro también con su familia, desde don Jesús hasta su madre y sus hermanos, les pide contabilidad y está pendiente de que el dinero no se despilfarre.

¿Los limita de alguna manera? Antes cada uno recibía una mesada, un sueldo que le proporcionaba la oficina para cubrir cada uno sus gastos, que eran comida, estudios, paseos, movilidad, y en fechas importantes, un poco más.

¿A qué se refiere con un poco más? En el mes de su cumpleaños les depositaban un bono económico para un regalo o un viaje corto, algo así.

¿Ahora cómo son las cosas? Todo es más medido, se entrega dinero directamente a Laura Salas, no a todos, y se administran alimentos y más gastos para hacerlo rendir; sé que doña Laura tiene un seguro médico, pero no así sus hermanos. Ellos tienen que trabajar o vender cosas si quieren algo extra, pero el mismo Iván a veces también los trata como empleados… Ya es mucha diferencia el estilo de vida que tiene él contra el de sus hermanos.

“Dicen que Iván se quiere retirar a los 50, por eso necesita que todo funcione”

¿Cómo trata a su tío, el señor Jesús Salas? Es respetuoso, le delega lo musical, pero le pide cuentas; no le gusta dejar cabos sueltos o que no le avisen las cosas; pide resumen de lo que se hace, y quiere que los discos de su papá generen más para que sea un negocio redituable. No entiendo mucho lo que hacen, pero sé que Iván ahorra dinero con las computadoras para no tener muchos músicos. Ahora la responsabilidad no la tienen ellos, sino la disquera, de ellos es la inversión.

¿La marca de Juan Gabriel va bien? Nadie ve papeles más que Iván, nadie tiene acceso a ganancias o recibos más que él; bueno, y su esposa (Simona), pero yo creo que va bien, ya el próximo año vienen los hoteles del señor.

¿Tiene hoteles también? Sí, planean hacer hoteles en algunas propiedades de Juan Gabriel, eso dicen que será un negociazo. Dicen que Iván se quiere retirar a los 50, por eso necesita que todo funcione.

“La esposa de Iván es dueña de las cosas aquí en Estados Unidos”

¿Retirarse de qué? Dejar de trabajar, quieren hacer una marca que funcione sola, y lo que quiere es viajar por el mundo en familia y que sea una empresa que se reactive sola. Ahora compraron una casa nueva lejos de su mamá, pero vendrán en Navidad… Iván ha cambiado mucho, ya hasta algunos le dicen “Divo” porque se volvió un hombre difícil de complacer.

¿Cuál es la función operativa de la esposa de Iván? Sé que ella es dueña de las cosas aquí en Estados Unidos, y allá en México las cosas están a nombre de Iván, pero los negocios fuertes siguen a nombre del señor Juan Gabriel.

¿Qué otros negocios hay? Pues tienen los discos, los hoteles y las presentaciones que quieren hacer con un holograma, pero para el cumpleaños del señor, en enero, quieren hacer algo especial; esas fechas eran mágicas para el señor, le traían buenas cosas, y lo quieren hacer igual.

¿Algún otro hijo de Juan Gabriel quiere cantar? Antes sí, pero ahora no, todo cuesta dinero y han parado cosas para no malgastar.

