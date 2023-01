Hijo de Juan Gabriel, a nada de perder la herencia: Quieren invalidar el testamento

A la muerte de Juan Gabriel, el 28 de agosto de 2016 a los 66 años, su legado no paró; al contrario, como un manantial inagotable, las canciones del Divo de Juárez comenzaron a sonar más y fueron aún más artistas quienes quisieron interpretarlo sin tener suerte.

Su herencia de bienes, tangibles e intangibles, quedaron bajo el resguardo de Iván Aguilera, a quien el cantante en vida, además de considerarlo como un hijo por ser su descendiente adoptivo por elección, también era asistente, coordinador y productor de algunos proyectos.

Juan Gabriel, sin adelantar nada a nadie, lo designó a él como el cuidador de todo. Su decisión habría sido porque Iván, además de ser buen hijo, había estudiado Administración de empresas pero, ahora, por una distracción, eso podría cambiar.

Según documentos consultados por TVyNovelas, el Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, notificó un proceso iniciado en agosto de 2022 en el que Alberto Aguilera Araiza, mejor conocido como Alberto jr., mostró el testamento público de Juan Gabriel presentado bajo notario y señaló que dicho documento tendría una falla que pudiera resultar fatal para Iván Aguilera, pues perdería validez.

Lo expresado por Alberto jr. en este juicio ordinario civil de nulidad de testamento podría cambiar la totalidad del legado de Juan Gabriel. El proceso, publicado el 18 de octubre de 2022, cedió cuatro meses para que responda Iván, quien no vive en Cancún, sino en Estados Unidos. SE FUE CON TODO Alberto jr. no sólo demandó a Iván Aguilera, sino al notario que efectuó el testamento del Divo de Juárez, además del abogado Guillermo Pous, albacea del cantautor.

Alberto Aguilera Araiza, además de demostrar a través de un acta certificada de nacimiento que es hijo legal de Juan Gabriel, recordó que también es hijo de sangre, por lo que pide a las autoridades que, además de nulificar el testamento, Iván Aguilera devuelva todo lo recibido, incluyendo ganancias por shows, ganancias derivadas de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), de la Asociación Nacional de Interpretes (ANDI), de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), y todo lo recibido a nombre de la sucesión testamentaria del Divo de Juárez.

También Alberto jr. quiere de vuelta lo recibido por la serie de la vida de Juan Gabriel, donde estarían metidas las televisoras TVAzteca, Telemundo y Disney, y las ganancias por discos de Universal Music de México y el mundo.

Alberto Aguilera Araiza igualmente pide la reparación del daño por parte del notario y del director del archivo de instrumentos públicos y del director general de notarías, así como la nulidad total y absoluta del testamento generado en junio de 2014 porque, según él, esa no fue la voluntad de su padre ni es su rúbrica la que aparece en el documento. Por si esto fuera poco, él quiere ser considerado como heredero del cantante y que sea el notario demandado el que pague el costo del juicio que está originándose.

Aguilera Araiza resalta también en la demanda que, en el testamento, Iván Aguilera es llamado hijo de sangre y eso no es correcto, por lo que también caería en otra equivocación dicho documento y pone como ejemplo la parte que dice: “El testador instituye como único y universal heredero a su hijo Iván Aguilera Salas”, y alega que debió haber dicho en dado caso: “Instituyo como único y universal heredero a Iván Aguilera Salas”, diciendo que así no habría ningún problema o error.

No contento con eso, Alberto jr. pide que sea el propio Iván Aguilera quien demuestre ante el juzgado la naturaleza de su sangre, lo que implicaría realizarse un examen sanguíneo que obviamente demostraría que no es hijo biológico del Divo de Juárez. Y lo peor no queda ahí, Iván Aguilera tendría que empatar su prueba genética contra la de Pablo Aguilera, aquel hermano del Divo que Iván corriera hasta el cansancio de una de las viviendas abandonadas de Juan Gabriel.

