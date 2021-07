Hijo de José Manuel Zamacona revela los pendientes del líder de Los Yonic's

José Manuel Zamacona, líder de Los Yonic’s, dio el que sería su último concierto el pasado 16 de mayo cuando la agrupación se presentó en Jalisco, después de un año sin trabajar. Días después comenzó a sentirse mal, y fue hasta el 23 de mayo cuando presentaba fiebre; se realizó una prueba de COVID-19, la cual dio positivo, por lo que fue atendido y se regresó a su casa, pero dos días más tarde le comenzó a faltar el aire, y finalmente fue hospitalizado el 27 de mayo.

Ahí, el intérprete de Un dolor le pidió a su hijo que no permitiera que lo intubaran porque le daba miedo que algo le pudiera pasar, promesa que no pudo cumplir, pues 11 días después de ser internado, los médicos le advirtieron que no había otra forma de mantenerlo con vida, por lo que accedió a conectar a su padre a un respirador artificial.

En entrevista con TVyNovelas días antes de la lamentable pérdida, José Manuel Zamacona Jr. nos confesó que a su padre le preocupaba el futuro de la agrupación y el bienestar de su familia. Lamentablemente, el cantante de 69 años perdió la vida el pasado domingo 4 de julio a causa de las secuelas del coronavirus.

¿Qué fue lo último que te dijo tu padre cuando hablaste con él? "Él siempre ha sido un líder nato, entonces,

le preocupaba mucho la situación de ver cómo estábamos manejando todas las cosas; yo le dije que todo está marchando bien, y decía que cómo le íbamos a hacer si él tenía que estar seis meses en reposo. Eso es lo que lo traía un poquito preocupado y me preguntaba mucho por sus nietas, que yo creo que son las personas que más quiere en este mundo; como no podía hablar mucho me decía: “¿Y las chiquitas cómo están?”, me pidió que cuide mucho a mi mamá y que no la deje sola.

Marco Antonio Solís estuvo al pendiente de la salud de tu padre… "Yo le mandé un número de las enfermeras que estaban adentro y se hablaba con mi papá antes de la intubación, le hablaba casi todos los días para saber cómo seguía; en eso quedó todo, él también anda ocupado por el regreso de Los Bukis.

¿Les comentó algo el médico sobre cómo se contagió tu padre si ya estaba vacunado? "Es algo que todavía no lo pueden descifrar, porque apenas acaban de sacar la vacuna, entonces, meterse en ese tipo de situaciones de los efectos secundarios o que te haga inmune al cien por ciento, son muchas situaciones.

LO DESPIDIERON EN ACAPULCO, Y SE DIJO QUE EL BUKI PAGÓ PARTE DE LOS GASTOS HOSPITALARIOS

Através de las redes sociales, la familia de José Manuel Zamacona dio a conocer que el último adiós al cantante sería en el Centro de Convenciones de Acapulco, Guerrero, y pidieron a los fans que asistieran que siguieran las medidas sanitarias por la pandemia. Además, de acuerdo con el programa Todo para la mujer, debido a que los gastos del hospital ascendieron a más de un millón y medio de pesos, el hijo del cantante pidió apoyo para cubrir la cuenta, y uno de los que cooperó fue Marco Antonio Solís “El Buki”, compadre de Zamacona.

