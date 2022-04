Hijo de Cepillín revela si les heredó deudas y confirma planes para abrir museo

Con una transmisión especial desde YouTube, la familia de Cepillín le rindió un merecido homenaje ahora que se cumplió un año de su muerte. Miles de personas se conectaron para disfrutar de emotivos y divertidos videos inéditos que causaron sorpresas y nostalgia. Ahora su hijo mayor, Ricardo González Jr., junto con sus hijos Eddy y Ricardo, también payasos, continúan el legado del artista que cautivó a varias generaciones, estrenando un par de temas con los que pretenden mantener vivo el recuerdo de Cepillín. De esto y de otros planes que tiene para complacer al público nos habla Ricardo González Jr., quien ahora lleva las riendas del negocio familiar.

Un año después, ¿cómo recuerdas a tu padre? Como hijo, te puedo decir que nunca voy a superarlo al cien; empiezo a entender que la vida es un ciclo, que quisiera tener a los que amo para siempre, y si yo los valoraba, ahora lo hago mucho más. Valoro mucho a mi mamá, gozando más de lo que la gozaba antes, porque nos damos cuenta de que los tenemos por un ratito. Recordamos a mi papá con mucho amor, era un hombre con mucha sabiduría, y eso nos lo transmitió por muchos años. Todo lo que me enseñó se lo estoy transmitiendo a mis hijos, que son sus nietos. Aunque lo perdimos físicamente, nos dejó mucho para aprender.

¿Cuáles son esas enseñanzas que te dejó y que pones en práctica? Por lo pronto, la más importante es la unión familiar, porque dedicándose a una carrera tan difícil como la del medio artístico, él nos enseñó a estar siempre juntos, así como a ser honestos, a no mentir, y eso ha sido muy valioso, porque con la verdad hemos llegado lejos.

Cuando tu papá murió, ¿dejó algunas deudas? ¡No! Mi papá no dejó ninguna deuda ni tuvo problemas con otras parejas. Tampoco tuvieron que dividir sus cenizas entre Miami y México, él era un hombre íntegro. Se fue tranquilo, en paz. Dejó su testamento, todo a nombre de mi mamá, y pues bien merecido, porque era su esposa.

¿Tu mamá cómo ha estado? Ella está bien, ahorita está visitando a nuestra abuelita, y me da mucho gusto porque se deja consentir y apapachar; cuando vamos de gira nos la llevamos, la invitamos todos los días a pasear, a comer. O sea, tratamos de que no se deprima, y hemos hecho un buen trabajo.

¿Cómo ha hecho para superar el duelo? Yo creo que le ha ayudado la presencia familiar. Mi hermana estaba viviendo en Monterrey, pero se vino con nosotros a Metepec, y eso la ayuda. No ha sentido lo que es la soledad, y esa ha sido nuestra labor. Es que no hay peor cosa que estar encerrada en casa, viendo las cenizas y recordando todo lo que vivieron.

¿Dónde quedaron las pertenencias de tu padre? Las tenemos nosotros, y nos encantaría que el público pudiera verlas. Estamos en ese proceso, pero hay dos ofrecimientos, uno es hacer un museo, sólo que estamos viendo en qué ciudad. La otra es hacer un turibús como en Nueva York, que viaje por todo el país con artículos de Cepillín, o sea, tipo museo itinerante. Pero esa idea la estamos desarrollando.

¿Qué impide que se realice lo más pronto posible? Nada lo impide, sólo que lleva su debido tiempo. Uno quisiera que fuera magia, pero tenemos que echarle ganas y corazón para que quede bien bonito.

¿Qué artículos tienes guardados? Es muy interesante, porque mi padre ganó muchos premios y Discos de Oro, cuando en esa época era muy complicado porque había que tener un millón de ventas, entonces tengo más de 12 Discos de Oro, dejó vestuarios impresionantes, debido a que el sastre de Cepillín, del 80 al 87, fue el mismo de Elvis Presley, y bueno, imagínate las joyas que tenemos, porque se hicieron en Beverly Hills, están hermosos; a mi madre y a mí nos encantaría. Yo disfruté tanto la casa de Elvis Presley en Memphis, que me gustaría que mi papá tuviera lo mismo. También me dan ganas de hablar con la dueña de la antigua casa de mi papá, en Monterrey, porque podría ser una buena opción para el museo. La propiedad no está habitada ahorita, y tiene mucho significado porque para allá fueron todos los grandes artistas, se hicieron muchas comidas, festejos, fueron los Timbiriche, Silvia Pinal, fue Ricky Martin a brincar en la cama elástica...