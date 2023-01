Hijo de Carlos Bonavides no descarta enviarlo a La Casa del Actor pero él le pinta "cuernos"

"¿Entonces no vamos a hacer programas de los viejos?", pregunta Carlos Bonavides al señalar la falta de oportunidades laborales para los actores de la tercera edad.

Bonavides, de 80 años, asegura que en su mente está la idea de que él se va a morir en el escenario.

"Estaré luchando hasta cinco minutos antes de mi muerte. La vida da muchas vueltas pero yo siempre estaré presente y pidiendo trabajo; me siento muy fuerte, muy hábil, tengo una gran memoria y estamos vigentes".

En entrevista con varios medios de comunicación y en compañía de su hijo, el también actor Tadeo Bonavides (quien da vida al personaje de "Ajolotito" en el programa "Una familia de Diez"), habló incluso de la posibilidad de que su papá sea llevado a La Casa del Actor.

Carlos Bonavides, sin embargo, negó que esté en sus planes terminar en este hogar de retiro en el que muchos actores viven sus últimos días.

"¿De verdad tú me llevarías a la Casa del Actor?", le preguntó Carlos a su hijo Tadeo.

Tadeo respondió: "Todo a su tiempo y no hay que adelantarse, no me gusta pensar en el futuro pero todas las situaciones hay que estar preparados y si mi padre requiere asistencia de médicos o ir a la Casa del actor, lo haremos".

Al escuchar la respuesta de su hijo, Carlos le hizo la seña de "cuernos" con la mano y le dijo: "Mira tu Casa del Actor".

Luego, en la entrevista difundida por la periodista Berenice Ortiz, Bonavides agregó: "Yo voy a morirme en el escenario. Y además mi familia me cuida como no tienes idea, su mamá me cuida como no tienes idea".

Descartó así la posibilidad de que termine retirado en La Casa del Actor.

Sigue el chisme:

Huicho Domínguez, el personaje que le dio y le quitó todo a Carlos Bonavides

La transformación del 'Ajolotito': Así creció Tadeo, el hijo de Carlos Bonavides

Al interior del AUSTERO departamento de Hucho Domínguez, donde vive tras perder sus casas