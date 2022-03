Hijo de Biby Gaytán fue detenido y él acusó a los policías de asaltarlo

Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, tuvo un altercado con las autoridades en la Ciudad de México cuando circulaba por Paseo de la Reforma en una motocicleta sin placas.

Dos agentes notaron que el joven de 27 años iba a exceso de velocidad en el carril confinado al Metrobús, por donde no se puede circular. Así que lo detuvieron.

Sin embargo, Eduardo se molestó y comenzó a grabar, y aseguraba que los policías no lo podían detener porque no eran agentes de tránsito.

"Ustedes se me cerraron, usted no me puede detener. No me pueden parar porque usted no es Tránsito. Pido apoyo a la Alcaldía porque usted no me puede parar. Estoy aquí en (Paseo de la) Reforma, me están parando unos policías de manera ilegal", decía alterado.

Incluso, Eduardo amenazó con llamar a la oficina de "Asuntos internos" para acusar que la detención no procedía.

Fue tal el estrés del joven, quien pedía que no tocaran su motocicleta, que acusó a los policías de que lo estaban asaltando: "¡Me están asaltando, hay que respetar un poquito la ley. Por favor no toque mi moto!".

Uno de los oficiales le respondió: "Desde la entrada del Zoológico (de Chapultepec) hasta aquí hubo la necesidad de seguirte porque no tienes un poquito de respeto".

"Lo que ellos quieren es dinero. Ustedes no me pueden detener", decía el joven, pero ya no se supo qué pasó, aunque algunos suponen que Eduardo se dio a la fuga.

Hasta la mañana de este miércoles 16 de marzo, la familia Capetillo Gaytán no se ha pronunciado al respecto.