Hijo de Armando Manzanero ¡casado y rehabilitado!

Don Armando Manzanero murió el 28 de diciembre de 2020, y todos los derechos de su carrera fueron repartidos entre sus hijos; sin embargo, Rodrigo, el único que no heredó de manera activa nada de su padre, se recupera aún de la ausencia física de don Armando, y presume que desde hace 20 años está limpio, recientemente casado, y con unas ganas de ayudar que harían sentir muy orgulloso a su padre.

Hace tiempo que no te veíamos, ¿cómo estás?, supimos que te casaste... Estoy muy bien, gracias a Dios; sí, me casé en plena pandemia, ella se llama Carla y fue un estira y afloje entre las fechas. Teníamos listo el 12 de diciembre de 2020 en Morelos, pero mi papá enfermó el 7 y la cancelamos. Mi papá murió el 28 de diciembre, entonces, no hicimos nada, decidimos cancelar la boda para el 2 de octubre de 2021.

Te vemos muy contento... Si, realmente la amo muchísimo, es una mujer que llena todas mis expectativas; vengo de una familia tan disfuncional, que me casé para no divorciarme. Quiero que funcione mi matrimonio, y no pude elegir una mujer mejor que ella.

“MI PAPÁ PUDO BENDECIR ESTE AMOR, FUE A MI PEDIDA DE MANO”

¿Cómo la conociste? Yo trabajaba como gerente en un lugar de eventos, ahí la conocí; luego tuve problemas con mi papá, me fui a Perú, luego a Chile, y en 2017 volví a México a buscarla, y algunas personas me dijeron que ya había hecho su vida. Un día fui a comprar cigarros y me la encontré en una tienda. Fue el destino, porque yo jamás había ido a ese lugar; ese día tomé el metro y en la tienda de afuera me la encontré y ella me reconoció.

¿Qué opinaba tu papá de esta boda? Desde siempre le cayó bien, me dijo que ella sería la mujer de mi vida. La familia de Carla es yucateca, y eso le llenaba el corazón a mi papá.

¿Les dio la bendición? Sí, estuvimos tanto tiempo alejados, que cada día que nos veíamos era maravilloso; yo creo que disfrutamos más los últimos años que toda la vida. Él pudo bendecir este amor, fue a mi pedida de mano, conoció a mi mujer...

Te vemos cambiadísimo... Si, tal cual, no vivo del pasado. Voy a fiestas, bailo con mi mujer, pero ya no tomo; salgo con mi hermano Juan Pablo, con mi hermana Mainca y es maravilloso, tengo muchas ganas de vivir.

¿Hace cuánto estás limpio? Casi 20 años; tal cual, fui a tocar la puerta para rehabilitarme.

¿Te arrepientes de algo? No, para nada, yo pienso recaer; mi papá se murió, me avisaron a las 3 de la mañana, y era para que yo me hubiera tirado otra vez a la basura, pero no lo hice porque a mi papá no le hubiera gustado eso. Me llamó mi hermano Juan Pablo y me dijo: “No la vayas a cag…”, y le dije que no. Hoy tengo una persona que me quiere, que es mi esposa, tengo trabajo, me acabo de comprar un coche, o sea, no me falta nada, es la vida de mis sueños.

Sabemos que estás haciendo algo maravilloso.. Sí, me alié con unos amigos e hicimos Bailando y cantando por la salud, va a ser en honor a mi papá; interpretarán canciones de mi papá, y varios doctores harán cirugías gratis para reconstrucción de mamas, gastroenterología y oncología… Tenemos 76 cirugías puestas, tres hospitales que nos respaldan y una fundación que nos ayudará a recaudar lo que falta.