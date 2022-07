'Hijo' de Andrés García le pide no heredar a nadie: "Yo no estoy zopiloteando nada"

Andrés López Portillo es hijo de Margarita, esposa de Andrés García. Dice no haber tenido papá, por lo que, desde que era adolescente, el actor vio por él, lo cuidó, le pagó escuela, lo hizo un hombre de bien, y sobre todo le dio amor, por eso lo considera como su padre.

Siempre ha permanecido alejado de los reflectores, pues se ha dedicado a prepararse como administrador de empresas. Ahora nos cuenta lo que ha vivido al lado del actor, lo que significa para él, y lo que le toca hacer por él para que viva una vejez digna y tranquila. Cabe mencionar que Andrés García ha manifestado que le heredará su fortuna cuando él llegue a faltar.

¿Qué edad tenías cuando se casaron tu mamá y don Andrés? Quince años; él iba por mí a la escuela, en la preparatoria estaba al pendiente de lo que necesitaba, y no se diga en mi carrera.

¿Cómo ha sido tu relación con él? ¿Por qué te quiere tanto?Él es como mi padre, me ha apoyado en todo: me pagó mis estudios, todo lo que necesité. Cuando inicié mis propios negocios, me apoyó con ideas, con contactos y obviamente con recursos. Es el mejor padre que me pudo tocar.

¿Dónde estudiaste? En Monterrey; allá me mandó a estudiar. Ahora soy empresario; tengo empresas de construcción, comercializadoras médicas, desarrollo hoteles en Tulum… Tengo diferentes negocios y trabajo mucho, tal y como él me enseñó.

Siempre te has mantenido alejado de las cámaras… No me interesa colgarme medallas; respeto la carrera de mi padre, prefiero verlo lucirse a él. Lo admiro mucho y sé que muchos también.

¿Ahora que don Andrés enfermó pudiste estar con él? Sí, claro; fui a verlo inmediatamente. Le dije que ya no podía estar solo en su casa: “Mi mamá te tiene que cuidar y atender”. Le llevé personal para que lo atendiera, que le llenaran su refri de despensa, porque no tenía nada. Hablando con mi mamá le dije que tenía que llevárselo a su casa, y hace unos días que fui a Acapulco me dijo: “Hijo, ya no te preocupes, ya entendí que me voy a casa de tu mamá”.

¿Tú te encargas de administrarle su dinero? Me encargo de todos sus intereses; le he estado ayudando a vender sus propiedades. Ya le dije que no herede nada a nadie; si nos falta, yo me encargaré de mi madre. Me encargo de que él disfrute su vida, que el dinero se lo gasten en ellos y que al final no quede nada. Como se recordará, Andrés García estipuló en su testamento y ante notario público que sus únicos herederos son su esposa, Margarita Portillo, su hermana Rosa María García, Roberto Palazuelos, sus hijos Andrés y Leonardo, y la madre de ambos, la señora Sandra Vale, a quien ha querido proteger. “Dejen a Beto, Margarita y a mi hermana con 20 por ciento, 15 por ciento mis hijos Andrés y Leonardo, y un 10 por ciento a su mama, Sandra”, dijo, y así se constata en su testamento.