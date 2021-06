Hijas de Valentín Elizalde demandarán a su abuela, pero 'El Gallo' contraataca

TEXTO: JORGE SOLTERO

La semana pasada, dos de las tres hijas de Valentín Elizalde (asesinado en noviembre de 2006), Valeria y Gabriela, dieron a conocer en medios de comunicación que preparan una demanda en contra de la madre del Gallo de Oro, doña Camila Valencia, y sus tíos, porque no han recibido la parte de la herencia que les corresponde.

Aseguran que su abuela puso a su nombre los bienes que pertenecían a su fallecido hijo, y que sus tíos han vendido esas propiedades de las cuales tampoco ellas han recibido dinero.

Platicamos al respecto con Francisco “El Gallo” Elizalde.

¿Quiénes son las dos niñas que están haciendo declaraciones? "Son las hijas del Vale; una la tuvo con Gabriela Sabag, y la otra es hija de Vianey Durán, quien falleció.

¿Valentín dejó testamento? "No. Él adquiría un bien y lo ponía a nombre de las personas que él quería, en este caso, sus hijas".

¿Cómo fue la repartición de bienes? "En el caso de las regalías, a mi mamá le dejó el 50 % en vida, y el otro 50 a mis sobrinas. Los demás bienes se repartieron a la albacea, en este caso, a Gabriela Sabag, la mamá de una de ellas.

Hijas de Valentín Elizalde

¿Esta repartición de bienes fue sencilla? "¡No, fue todo un rollo! No se ponían de acuerdo entre ellas, y más porque Gabriela quería más dinero. El detalle fue que agarraron a una abogada y ésta se las chi.., porque le quitó más dinero. Normalmente, en esos trámites un abogado cobra el 10 %, y de los 30 millones que eran, la abogada se llevó unos 15. Así que a quien tienen que pedirle cuentas es a la albacea, la mamá de una de ellas.

¿Qué están peleando ellas? "Quieren quedarse con la hacienda de mi mamá, que está en Navojoa, Sonora. Hay una confusión por parte de ellas, y las personas que las están asesorando están confundiendo las cosas.

Esa hacienda, ¿a quién le pertenece y por qué? "A mi mamá; ella compró el terreno mucho antes de que se construyera la hacienda, y está a nombre de ella. Mi hermano, el Vale, llegó, construyó ahí y dijo: “¡Ah, pues aquí voy a hacerme una casa para venirme a vivir aquí!”. En eso se construyó la casa, pero con su muerte se quedó a medias".

¿Es cierto que tú quieres vender la hacienda? "No, eso no es cierto. Una vez comenté que si se llegaba a vender, vería la forma de que a ellas les tocara también una parte del dinero, pero esa hacienda nunca fue de mi hermano.

Tus sobrinas están dejando muy mal parada a tu mamá…

"Eso es lo que más duele, ¡mi mamá no es ninguna ladrona!"

Mamá de Valentín Elizalde

¿Cómo está ella ante estas declaraciones? "Sacada de onda, triste, con coraje, con decepción... Igual que uno; se le hizo raro que Valeria haga eso, y sobre todo que sea la portavoz. Todas esas palabras que dice son manipuladas, ya sabemos quién está manipulando.

¿Tenían mala relación con ellas? "Supuestamente, con Valeria todo estaba muy bien; con Gabriela no, porque su mamá se casó con aquel loco (Tano Elizalde) y quería seguir haciendo dagas junto con él; su hija se alió con ellos porque, obvio, es hija de Gabriela, pero aceptó la relación, y sobre todo que este güey siguiera chin... Valeria estaba viviendo en casa de mi hermana, quien la apoyó en todo, pero no quiso acatar las reglas de la casa. De repente le dijo: “Me voy a ir”, y mi hermana le contestó: “Pues vete, la puerta está muy grande”. Y la niña se fue, pero hay que aclarar que no la corrió.

¿Qué piensa hacer la familia? "Nosotros nada, porque no han puesto una demanda. Ellas hicieron las cosas mal, las hicieron al revés; primero se interpone la demanda para dejar que proceda, y ya después se mete todo para la televisión y lo que quieras. Metieron demanda sin saber si iba a proceder, porque no va a proceder nada; no le puedes quitar un terreno a mi mamá que es de ella.

También se habla de que ustedes les querían hacer firmar un papel a una de ellas… "Era para que se diera de alta ante el juez de que ya es mayor de edad y que podía hacer uso del trámite de todo lo de su papá en los juzgados. No era un trámite para quitarle algo; ni al caso. Cuando dijo eso, comenté: “¡Ay, hija de la chin…! ¿Por qué no dices para qué fue?”.

¿Hay cariño todavía hacia ellas? "Sí, la verdad es que las queremos mucho. Son mis sobrinas, son hijas de mi hermano.