Hija mayor de Héctor 'N' reta a Ginny Hoffman a darle la cara y sostener las acusaciones

Daniela, la hija mayor de Héctor “N” alzó la voz luego de que su padre fuera vinculado a proceso. Platicamos con ella horas después de haber concluido la audiencia, y aseguró que su papá es inocente y su hermana víctima, “pero no de él, sino de alienación parental” por parte de Ginny Hoffman.

¿Cómo te sientes ante la resolución? "Hace rato estaba muy consternada, enojada; fue una total injusticia. Ahorita ya estoy más tranquila porque sé que voy a lograr que se haga justicia con mi papá.

¿Cómo era tu papá contigo? "Siempre ha sido amoroso, ejemplar, respetuoso, admirable, ¡es un papá bien chin...! Jamás en la vida he visto algo raro en él. Mi mamá, mi novio, las personas que han convivido con él lo quieren muchísimo porque siempre ha sido un papá ejemplar.

¿Sufriste algún tipo de abuso de él? "Jamás; si así hubiera ocurrido, no estaría dando la cara por él. Yo estoy poniendo las manos al fuego por mi papá, alzando la voz porque él ahorita no puede.

¿Notaste alguna situación extraña de tu papá hacia Alexa? "Jamás. Mi papá sólo quiso y respetó a Alexa. La relación de mi hermana con él fue igual que la mía: respetuosa, amorosa, ejemplar, divertidísima, porque mi papá siempre ha sido así, nos hemos divertido y reído a carcajadas con él.

“MI HERMANA ME TIENE BLOQUEADA”

Ginny Hoffman dijo que lamentaba lo que estabas pasando y esperaba que tú y tu hermana se reconciliaran… "Lo único que voy a decir de eso es que quiero que ella venga a decirme eso a la cara, que no se esconda ante las cámaras; que venga y me diga que lo que está diciendo es verdad, porque yo sé que no es cierto.

Tu hermana dijo que te ama y que siempre va a estar para ti... "No es cierto, porque me tiene bloqueada de todos lados; yo sí tengo abiertas mis redes. En el momento en que ella me quiera mandar un mensaje, sabe que aquí estoy; y si me quiere preguntar el porqué de mi actitud, me puede mandar un mensaje.

¿Qué les dirías a ambas? "A Ginny, el único mensaje es ese: que venga y me diga de frente las cosas. Con Alexa sí me duele porque sé que es víctima, pero no de mi papá, sino de alienación parental. Eso lo sabe todo el mundo, porque hay audios en los que se escucha perfectamente el abuso que le hace su mamá.

Nos enteramos de que solicitas apoyo económico para seguir con el proceso legal de tu papá... "Él no la ha pasado bien económicamente justo por este problema. Yo acabo de emprender un negocio de tamales, y el poco dinero que tenía ya lo usé, pagué muchas cosas y ya no tengo más. Por eso le pido a la gente que, por favor, me ayuden. Entre mi familia, conocidos y la gente que nos ha apoyado, sé que vamos a sacar a mi papá de esto.

GINNY HOFFMAN LE DICE ESTO A DANIELA

¿Qué mensaje le mandas en este momento? "Solamente le diría que ojalá con el tiempo me deje acercarme a ella, que escuche nuestra versión, lo que yo viví con su papá, que escuche a su hermana, porque finalmente, la sangre las va a unir toda la vida, y deseo con el alma que se vuelvan a juntar y platiquen. Tienen mucho de qué hablar.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!