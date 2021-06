Hija de Héctor 'N' es directa: "Sergio Mayer, te pido que saques las manos de este asunto"

Luego de que el actor Hector 'N' fue detenido y llevado al Reclusorio Oriente, por presunto abuso contra la hija que tuvo con Ginny Hoffman, su hija mayor sale a defenderlo.

Daniela Parra fue directa y pidió que el diputado Sergio Mayer se desentendiera del caso, pues horas después de la detención de Héctor, él confirmó que apoyó a Ginny y su hija Alexa a interponer la denuncia.

"Por favor ayúdenme a compartir la injusticia manipulada en influenciada que esta viviendo mi papá por una INJUSTICIA. Y @sergiomayerb TE PIDO POR FAVOR QUE SAQUES LAS MANOS DE ESTE ASUNTO", escribió en Instagram.

Héctor 'N' fue detenido luego de que Sergio Mayer ayudó a Ginny Hoffman y su hija a denunciarlo.

A través de una imagen, compartió este texto:

"Como ya saben, mi papá fue acusado de un delito QUE NO COMETIÓ. A lo largo de estos meses, no existía una declaración formal por la parte acusadora y casualmente ahora, el diputado Sergio Mayer Bretón sale a declarar que él ya tenía conocimiento de este asunto, cuando hace UN mes todavía no existían cargos en contra de Héctor Parra.

“Mi papá siempre estuvo al pendiente de cualquier situación jurídica que pudieran ejercer en su contra. De hecho, había solicitado, junto con su abogado, un amparo el cual no procedió porque no había nada en su contra. Hoy mi papá se encuentra sujeto a una detención preventiva que no tendría razón de ser si no fuera por las mentiras conjugadas y el tráfico de influencias que al parecer se están ejerciendo en su contra”, escribió.

“Todas las personas cercanas a él y todos los demás que lo han conocido sabemos que es inocente.

"Hoy más que nunca pido de su apoyo para que denunciemos esta injusticia influenciada y manipulada”, finalizó en su mensaje.

En una entrevista con 'Venga la alegría', Daniela comentó:

“Mi papá siempre estuvo al pendiente de todo lo que pasaba, iba a los juzgados a ver si había algo en su contra, nunca hubo nada y hasta quisieron sacar un amparo. No se pudo sacar porque ni había acusaciones. De un día a otro ya hay un expediente completo, eso no es legal, es anticonstitucional, exijo justicia para mi padre.”, dijo al matutino.

“Mi papá es inocente y no puede pasar por esto, muchas personas que lo conocemos sabemos que es incapaz de hacer algo así, se lo llevaron a la fuerza. Yo soy la prueba más grande, porque soy la testigo presencial de todo lo que pasó en esa casa, porque yo estuve ahí y vi todo lo que paso con Alexa", dijo la joven al borde del llanto.



