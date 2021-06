Hija de Héctor 'N' acusa tráfico de influencias y Sergio Mayer responde así

Daniela Parra fue directa al pedirle a Sergio Mayer que no se meta en el caso de su padre, Héctor, acusado de presuntos tocamientos indebidos contra la hija que tuvo con Ginny Hoffman.

En su cuenta de Instagram compartió un texto donde resalta que su papá fue sujeto "a una detención preventiva que no tendría razón de ser si no fuera por las mentiras conjugadas y el tráfico de influencias que, al parecer, se están ejerciendo en su contra".

Pero no solo en redes sociales alzó la voz. En un enlace en vivo con 'Ventaneando', Daniela reiteró que en el caso contra su padre podría haber tráfico de influencias.

Incluso ella bogado del actor así lo dijo: "Nos hace presumir un tráfico de influencias. Hector está afectado pero muy firme de su inocencia, lo veo confiado".

"Nos sorprende que sea este diputado quien haya dado a conocer la detención de Hector antes que la Fiscalía. Permiten ver que hay una influencia bastante efectiva que en menos de 25 días convirtió algo donde no había delito en algo que tiene la apariencia de delito", dijo el abogado sobre Sergio Mayer.

Daniela contó que enfrentó a Sergio personalmente, y le pidió que no se metiera, a lo que Mayer le respondió: "Me contestó 'deja que las autoridades hagan su trabajo' entonces le pedí a él de manera personal que entonces él tampoco se metiera, que dejara que las autoridades hicieran su trabajo".

Incluso llamó la atención la presencia de Sergio en la audiencia contra Héctor.

Sergio Mayer apoyó a Ginny Hoffman en caso contra Héctor

SERGIO MAYER RESPONDE

Así que al salir por una puerta trasera, el diputado y ex Garibaldi respondió ante los cuestionamientos relacionados a lo dicho por Daniela Parra:

"No tengo ninguna, este, comentario al respecto. No sé a qué se refiere, le dije que su e ella tiene la tranquilidad de que su papá es inocente, que no se preocupe".

Sobre su presencia en este y otros casos de presuntos abusos, se le cuestionó: "No tengo nada qué aclarar, estoy apoyando a las víctimas y les pido que seamos muy cuidadosos en un tema como este, siempre va a haber afectados, es momento de que se empiece a hacer justicia en este tipo de víctima.

Sergio Mayer reiteró que él nunca culpó a Héctor, sino que solo dijo que "Se encontraron elementos para que fuera detenido y nada más".

