Hermano de Valentín Elizalde reacciona a boda de su primo con su ex cuñada

La familia de Valentín Elizalde ha dejado su postura sobre los planes de boda de Tano Elizalde, quien se casará con la ex esposa de su primo, el fallecido cantante Valentín Elizalde.

Al menos así lo hizo Francisco 'El Gallo' Elizalde, hermano de Valentín, quien opinó sobre el futuro enlace de su ex cuñada con el artista que fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas.

En entrevista con 'Ventaneando', el cantautor dijo que a la boda "no nos han invitado, nosotros estamos al margen".

"Nos da igual si se revuelcan, si se casan. Lo de mi hermano fue hace mucho, ella no es viuda porque no estaba con Valentín Elizalde, ya no estaba con mi hermano al momento que falleció, ya no era nada Gaby", dijo 'El Gallo'.

Eso sí, el cantante dijo que la futura esposa de Tano, "le hizo la vida de cuadritos a mi hermano, le hizo la vida muy batallas, le sacó como no te imaginas".

Por su parte, Tano Elizalde está muy emocionado porque hace poco le entregó el anillo de compromiso a Gabriela Sabag, quien estuvo casada con Valentín Elizalde entre 1999 y 2003.

"Seguimos más enamorados que nunca, bendito sea Dios, la amo, la adoro, a mi hermosa. Tenemos la lista de invitados, muchísimos planes, y sí, ya tenemos la ciudad, tenemos los que nos van a acompañar", le contó a 'Sale el sol'.

En el tiroteo donde murió Valentín, Tano Elizalde también resultó herido de balas, el 25 de noviembre de 2006, en Reynosa, Tamaulipas.

