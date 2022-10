Hermano de Luis Miguel habla de Marcela Basteri y dice que Luisito Rey "no era tan malo"

Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, no accede a una entrevista tan regularmente, pero decidió romper el silencio en el programa La divina noche en Argentina, donde habló de sus padres y hermanos.

En conversación con Dante Gebel derribó algunos mitos que el público creía, y hasta habló de Marcela Basteri, su madre, cuyo paradero perdura en misterio. Sin embargo, Alejandro dijo: "Yo no me siento huérfano porque la llevó siempre en mi corazón".

"Siempre fue una mujer muy dedicada a la familia", reconoció. "Yo no me siento huérfano porque la llevó siempre en mi corazón".

Por otro lado, dijo que Luisito Rey fue mostrado de forma exagerada en la bioserie de su famoso hermano. "Creo que [en la serie] abrieron demasiados canales donde probablemente yo por canales de protección propia no me acordaba, tenía un bloqueo total. Yo tenía 14 años (cuando perdí a mi mamá) y no me acuerdo porque lo tengo bloqueado".

"Mi papá era hijo prodigio, mi papá por mucho que lo pongan como medio malo, no era tan malo, tuvo una vida muy difícil, creo que la época de Franco, como todo tipo de eventualidades que tiene que ver una serie, te agrandan te ponen situaciones demasiado…", dijo Basteri.

“Es muy exagerado, mira, mi papá era niño prodigio, era de los Gallego de no sé cuánto tiempo, era el hijo menor que llevó a toda la familia, adelante”, dijo sobre Luisito Rey.

Eso sí, no quiso decir dónde está su hermano Luis Miguel ni el menor, Sergio. "No te puedo decir dónde está ninguno porque son todos misteriosos. Siempre hemos sido muy cuidadosos en el tema privado y esta es una cuestión por respeto, antes que nada, porque hay muchas personas involucradas, entonces, digo, para qué expones cosas que probablemente no deben de salir".

