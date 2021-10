Hermana de Karla Luna contraataca: "Karla Panini es un parásito para México"

Después de que Karla Panini y Américo Garza reaparecieron para llamar "parásitos y vividores" a la familia de la fallecida Karla Luna, la hermana de la Lavandera morena salió a defender a su familia y a desenmascarar a la polémica pareja.

"Los parásitos son ustedes. Esta mujer es un parásito para México porque ha estado evadiendo impuestos", dijo Erika Luna en Chisme en vivo para YouTube.

Reveló que cuando trabajaban en 'Las Lavanderas' de gira, Panini "cobraba el dinero junto con él, y ambos cobraban un poco más y le decían a Luna que ganaban menos.

Incluso sostuvo que Karla Panini "tiene un proceso por evasión de impuestos. Está demandada por el SAT con un proceso penal y es fecha que no ha podido arreglar la señora. Y eso es por todo lo que ella tomó que no debería haber tomado de mi hermana".

Erika aseguró que Panini y Américo le quedaron a deber a Karla Luna un millón 800 mil pesos, una casa rodante y una camioneta. La fallecida comediante también le prestó dinero a Karla Panini para inaugurar un salón de fiestas infantiles.

Por si fuera poco, reveló: "A mí me secuestraron por culpa de mi ex cuñado junto con 3 compañeras de trabajo. Al salir de un bar, una camioneta blindada nos levantaron, nos llevaron a un estacionamiento público, estuve secuestrada 4 horas, me golpearon duro y me dieron un mensaje para mi ex cuñado... 'Dile a tu cuñado que se deje de cosas y que deje de clonar tarjetas'.

Expuso que existía una bodega donde el Ejército mexicano encontró "una fuerte cantidad de drogas y armas... y A que no saben a nombre de quién estaba la renta de esa bodega... A nombre de la señora Karla Panini".

Y sostuvo: "La familia Luna siempre ha trabajado. Mi papá no tiene una pierna y trabaja en un mercado rodante. Y ahí es donde digo yo, ¿quiénes son los parásitos? ¿Esta señora que está evadiendo impuestos o este señor que es un delincuente?".

Además, Erika dijo que su ex cuñado sí tuvo una relación con una chica trans: "Tenía a las dos comadres y tenía una relación con una chica transexual. Nunca dudé de la chica trans, toda la comunidad las adoro, son sinceras".

