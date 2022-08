Héctor Soberón con sed de venganza: "¡Ahora va la mía!"

Héctor Soberón habla por primera vez del tema que desde hace seis años le ha destruido la carrera, y no sólo eso, le ha revuelto la vida, los proyectos, su trayectoria y, además de la historia de tener un supuesto hijo no reconocido, ha sufrido injurias por secuestro, amistades peligrosas y hasta narcotráfico.

El actor hoy en día no está tan apegado al medio, pero por fin se ha puesto en pie de lucha para defender su honra y desacreditar los ataques que lo han tenido de alguna manera en la sombra. Héctor Soberón eligió TVyNovelas para hablar por primera vez de todo lo que sucedió en realidad en torno a la demanda de paternidad interpuesta hace seis años por Brigitte Karen Rivera, quien lo acusa de haberla violado, y como consecuencia, haber quedado embarazada del pequeño de ahora 12 años.

¿Cómo has estado? Estoy contento y satisfecho con todo lo que tengo a mi alrededor; dicen que no puedes tapar el sol con un dedo, pero yo estoy tranquilo, a estas alturas del partido nada puede hacerme salir de mi centro.

¿Por qué guardaste silencio todo este tiempo? Dicen que cuando la ignorancia grita, la inteligencia debe guardar silencio, y yo durante seis años supe guardar silencio; he visto muy de cerca que el pez muere por su propia boca, y a la vista están todas las contradicciones, es por eso por lo que en este momento estoy aquí para decir: “Ya estuvo”.

Además, de alguna manera fuiste tu mejor abogado, ¿no? Es que esto es un “ayúdate que yo te ayudaré”. En México lamentablemente no exista la presunción de inocencia, aquí eres culpable hasta que se demuestra lo contrario; yo he hecho todo para que me crean, y lo que hizo esta mujer fue decir una mentira más de cien veces para que todo el mundo le crea. Afortunadamente tengo una familia que siempre me apoyó y me dio la energía de seguir adelante; las pruebas hablan por sí solas, y ahora es sólo cuestión de esperar. Algunos famosos te han apoyado Sí, Rafa Mercadante, Mauricio Barcelata, Mimí y otros más han sido testigos de todo lo que estoy pasando y de cómo es mentira.

¿Te pesa que desde un principio no dijiste nada? De alguna manera esto ha sido muy mediático y todo el mundo habla sin conocimiento de causa; yo sólo esperé y vi cómo poco a poco iban equivocándose en los datos, en lo que decían, y simplemente es ilógico.

Ella decía que vivió en una casa grande contigo… ¿Entonces no fue así? Obviamente no hay forma; de entrada, ese concepto de grande es muy complicado de entender porque yo vivía en un cuartito de 3x3 y me iba a trabajar de 8 a.m. a 1 p.m., y no da el dato para ser verdad.

En la denuncia que interpuso, también dice que no se explica cómo veías a tu familia… ¡Es como si mi esposa hubiera andado con un clon!, porque esas cosas se notan. En ese ínter que yo estuve en México viví en tres lugares, uno de ellos en Las Águilas, entonces, otra vez se le cae su historia, porque ahí estaba mi hija conmigo. Lo que ella dijo no existió, ni siquiera conoció a mi mamá ni a ningún familiar, entonces vuelve a decir cosas que no son.

¿Por qué haría todo esto? No sé, yo creo que ella confundió la amistad con algo más, porque ella era la novia de Mario Sebastián, y al final pienso que ella esperaba algo más. Ella llegó a mi casa y me dijo que si le daba asilo, pero no se quedó. Yo le pregunté que si podía ayudarla en algo más, y ella me dijo que entonces se iba a Cuautitlán Izcalli.

¿Entonces qué la llevó a decir eso? Pues yo creo que el sentirte rechazado, seas hombre o mujer, te sobrepasa, te hace sentir mal, y ha de ser muy cab…, porque ella ya se veía metida en mi casa, y pues no.

¿Nunca has recibido a ninguna amiga en tu casa? Sí, alguna vez a una amiga italiana que terminó una relación, se estaba divorciando y llegó a mi casa de Puerto Vallarta; ella lamentablemente estaba en una superdepresión luego de eso, llegué a su casa, agarré una maleta, eché sus cosas y le dije: “Vámonos a mi casa, mamacita, porque tienes que ser feliz”. Conoció a alguien y le cambió la vida. La otra mujer es de esas amigas que más bien son conocidas.

¿Por qué te eligió a ti? Yo me he hecho esa misma pregunta, también me la ha hecho mi mujer, y no sé por qué me eligió para hacer todo lo que hizo. Yo a lo mejor soy muy romántico para hablar, muy amable, cariñoso, atento, pero tampoco era como para que me cargara la ching… y hubiera inventado que estuvo privada de la libertad, que era un violador o que me llevaba con los Zetas.

¿Por qué inventó eso? No hay manera de que yo hubiera hecho nada de lo que dijo.

¿Cómo tomaste los ataques? Pues imagínate, yo no paraba de llorar; yo nunca he abusado de nadie, no lo he hecho ni lo pienso hacer. Ya te mostré las pruebas, y que lástima que esta mujer prefiriera desgraciarme la vida con la historia que inventó, ¡hasta expuso a su hijo sin importarle nada! Ella es la primera que sabe que todo es invento.

Su abogado dice que tú manipulaste todo… ¿Cómo puedo manipular todo si ahí están las pruebas, mi pasaporte, los lugares en los que viví y los testimonios de personas que sí me conocen? Obviamente dice eso porque ya se dictó la sentencia y se establece que no hay elementos para acusarme, y pues se les acabó el teatro; ese niño tiene un papá que además aparece en su acta de nacimiento, y la ley es muy clara y no puedes pasar por encima de ella.

¿Qué pasará con el niño? Pues no lo sé, cuando él tenga 18 años y quiera saber su origen biológico, pues podrá insistir en hacerse el examen, pero ahora sí que no sé qué más vayan a tramar o a resolver.

Si al crecer te pide hacerte la prueba de adn, ¿lo harías? Claro, sin problema, pero primero tendrá que correr una demanda en contra del papá que tiene registrado; ahí no bastará el dicho de la madre, presentará el documento, me puede llamar, y ahora sí con todo gusto, se dará cuenta de que todo lo que dijeron no es verdad.

El abogado también dice que te cobrarán la pensión retroactiva… También han dicho que soy el papá, y obviamente no lo soy. Es terrible que en México no se castigue a los abogados que mienten; en Estados Unidos sí les quitan la licencia. Mucha gente piensa que porque tiene los ojos azules es tu hijo… ¡Imagínate cuántos hijos tendría en México! (risas).

¿Por qué no venías a México a aclarar todo? Porque estaba mucho más preocupado en tener la ciudadanía que en venir a escuchar mentiras e inventos que decían de mí. Todo el mundo la escuchaba y esta mujer no tenía ni una foto conmigo; ella decía que yo hasta le compraba ropa, ¡de risa!

Pero no todo fue de risa, me imagino… Obviamente. Yo he llorado muchas veces, pero no me puedo caer frente a mis hijas; mucha gente no imaginaba que por dentro se me caía el mundo, o sea, mi papá me llegó a preguntar si todo lo que decían de mí era cierto. ¡Yo un violador, no hay manera! He tocado fondo, me quedé sin nada, me quitaron de todos los proyectos… ¿Sabes lo que se siente trabajar en un proyecto y que una de tus compañeras actrices diga que la pongan en la habitación más lejana a la suya porque soy un violador?

¿En algún momento pensaste en retirarte? Pues yo no me he retirado de la carrera, me retiraron, aunque me siguen saliendo cositas: trabajé en Universal, fui salvavidas, fui RP, soy ingeniero en Electrónica, ahora estoy en un negocio de paneles solares, videohomes, y todavía sé que soy bueno y que me siento bien, pero, ¿qué puedo hacer ante el escándalo?

¿Eres alcohólico? En toda mi vida me he puesto cinco jarras (borracheras), porque una cerveza me manda a dormir; me puedo tomar una copita de vino, pero dulce, porque el paladar que tengo tampoco lo soporta… No soy hipócrita, sólo no se han dado la oportunidad de conocerme.

¿Qué les dices a los fans que no han dejado de apoyarte? Simplemente gracias, y a los que nunca me apoyaron, también les digo que me den la oportunidad de ahondar en esta información que inventaron de mí, que hoy demuestro que no es verdad, y ¡ahora va la mía!