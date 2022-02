Héctor Sandarti revela la razón por la que su secuestrador lo liberó

Héctor Sandarti es hoy el tipo menos secuestrable. Por lo menos así se lo dijo el agente anti secuestro que lo asesoró luego de que el actor fuera liberado luego de tres días de secuestro.

El conductor y actor narra que tuvo esa experiencia cuando apenas empezaba a aparecer en televisión con el programa 'Vida TV', en canal 4, junto con Galilea Montijo.

“Un día, un productor nos invita a ambos a hacer una obra de teatro. Yo iba saliendo de mi casa en mi coche a una primera lectura y me bajo a una papelería a engargolar mi libreto; ahí me agarran, se acerca un tipo se acerca con una pistola y yo levanto las manos como en las películas. El tipo se enoja y me dice: ‘¿Qué haces? Baja las manos’”.

Sandarti contó a Yordi Rosado en su canal de Youtube que luego de quitarle todo su dinero a tarjetas, lo trajeron dando vueltas en su coche hasta que se le acabó la gasolina. Luego lo pasaron a otro auto y lo llevaron a una casa de seguridad.

“Yo todo el tiempo me la pasé rezando y respondiendo sus preguntas”, narró Sandarti.

Héctor dice que en un momento se dio cuenta de que seguramente se habían equivocado al secuestrarlo a él porque en realidad no tenía mucho dinero ni amigos que pudieron pagar un rescate por él.

De cualquier manera, estuvo dos días secuestrado, hasta que uno de sus cuidadores le dijo: “¿Sabes qué, Héctor? Nos equivocamos contigo, no eres negocio para nosotros ya me di cuenta que eres guatemalteco, que no tienes familia y no vamos a negociar mucho contigo. Te vamos a soltar, pero eso lo va a decidir mi jefe”.

El jefe de los secuestradores intentó negociar un rescate con Dalilah Polanco, cuyo contacto aparecía en el teléfono de Sandarti. Pero Dalilah lo que hizo fue colgar, pensando que era una broma de su amigo.

“Ella no lo sabía, pero me salvó la vida”, cuenta Sandarti.

El conductor fue liberado en Ciudad Neza y uno de sus cuidadores tuvo el gesto de dejarle cien pesos para el taxi. “Yo no los juzgo”, remata Sandarti.