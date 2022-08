¿Héctor Sandarti le copió su estilo al conducir 'LCDLF'? Adela Micha opina

La final de 'La casa de los famosos' no solo generó opiniones divididas sobre el triunfo de Ivonne Montero, sino también provocó que Adela Micha comparara el programa con 'Big Brother'.

La periodista contó en su programa que dedicó unos minutos para ver la final del reality show de Telemundo y evidenció que claramente está basado en el programa que ella alguna vez condujo para Televisa.

Comenzó a opinar de todo, y eso sí, recalcó que "nada que ver con la producción de Big Brother... y entonces como ya me habían platicado el chisme, ¿ese Zerboni de dónde salió? Finalmente conocí al Zerboni este que no sé de dónde salió, y pues nada, la vi y ganó Ivonne Montero, y como Yolanda (Andrade) era Team Ivonne, nosotros éramos Team Ivonne".

Pero luego, Adela comentó que vio la forma de conducir de Héctor Sandarti, por lo que sus colaboradores destacaron que él hacía pausas muy similares a las de Micha en su época como presentadora de 'Big Brother'. "Vi a Sandarti y... También está inspirado", dijo Adela al referirse de que Héctor remedó su estilo.

"Además yo hacía pausas, hacía mis silencios, pero cuando ya estaba la gente me echaba un chascarrillo, entonces lo alargaba todavía más. Me acuerdo cuando Verónica Castro iba a conducir el VIP me habló y me dijo: 'soy tu super fan, y no quiero hacer lo mismo que tú haces, te quiero ver', entonces fuimos a comer. Le dije 'es que tú eres tú, y te va a salir muy bien siendo tú', no lo quieras hacer con las pausas ni como Víctor Trujillo", relató Adela.

